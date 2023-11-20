وفري عشان هيغلي.. طريقه جهنمية لتخزين الليمون لفتره طويله من السنه للسنه.. "ولا الجن الازرق يعرفها

طرق حفظ وتخزين الليمون

الطريقة الأولى

اغسلي ثمرات الليمون وضعيه كما هو دون تقطيع في كيس بلاستيك نظيف وافرغي منه الهواء تماماً اغلقيه بإحكام.

ضعي كيس الليمون في الفريزر واكتبي عليه تاريخ التخزين ، يمكنك استخدامه لعده اشهر.

:الطريقة الثانيه

يمكنك ايضا الاعتماد على طريقة أخرى لحفظ الليمون في الفريزر عن طريق لف كل ثمرة ليمون بورق الزبدة . حيث لا يمكنهم الالتصاق بورق الزبده ويسهل نزعه بسهوله عندما يكون متجمدا تماما في الفريزر.

قومي بلف وتغليف كل ثمره ليمون بمفردها بورقة واحدة من ورق الزبدة. ثم ضعيهم في علبة بلاستيكية محكمه الغلق ووضعها في الفريزر.

عند الاحتياج لاستخدام بعض ثمرات الليمون المفرزه بهذه الطريقه. يتم إخراج الكمية المناسبه من الفريزر ، واتركيها حتى تذوب ومن ثم يتم استخدامها بسهوله.

مدة حفظ الليمون في الثلاجة

قد تصل مدة حفظ الليمون في الثلاجة من شهر إلى 6 أشهر، وذلك حسب رغبتك وطريقة حفظك له والمدة التي ترغبين بها، ولحفظ الليمون لأطول فترة تصل إلى ستة أشهر، يمكن القيام بالخطوات الآتية:

– إحضار الكميات التي ترغبين في تخزينها من الليمون.

– احضري ورق أبيض خاص بحفظ الليمون.

– لفي كل حبة من الليمون على حدى بورقة بيضاء، حتى تمنعي الرطوبة من الوصول إليها.