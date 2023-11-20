“هتحققي حلم عمرك في ثواني معدودة” .. استخدمي "زيت الزيتون والموز" بهذه الطريقة وهتدعيلي ..هترجعي شباب تاني حتى لو عمرك فوق الـ 60!!!

وصفة زيت الزيتون مع الموز للعناية بالشعر

من المعروف أن زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية لعلاج جميع مشاكل البشرة والشعر لما له من خصائص علاجية وتجميلية تجعله يدخل في تحضير العديد من الوصفات والخلطات المختلفة، إلى جانب الموز الغني بالقيمة الغذائية العالية واحتوائه على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم والشعر أيضاً، ولتحضير الوصفة يجب توفر المكونات الطبيعية البسيطة التالية:

ثمرة واحدة من الموز الطازج.

كمية مناسبة من زيت الزيتون.

خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز لعلاج مشاكل الشعر المختلفة

إليكي أفضل وصفة طبيعية لعلاج العديد من مشاكل الشعر من التساقط والتقصف والهيشان عن طريق إتباع الخطوات الآتية: