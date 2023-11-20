“هتحققي حلم عمرك في ثواني معدودة” .. استخدمي "زيت الزيتون والموز" بهذه الطريقة وهتدعيلي ..هترجعي شباب تاني حتى لو عمرك فوق الـ 60!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تحتاج معظم النساء والفتيات الاهتمام ببشرتها وشعرها طوال الوقت للتمتع بالجاذبية والجمال والشباب الدائم، لذا تبحثن دائماً عن أفضل الوصفات الطبيعية والخلطات الفعالة للحصول على بشرة نضرة وجذابة خالية من العيوب وكذلك شعر ناعم وجذاب مثل الهنود، لذلك تعد وصفتنا اليوم من أفضل الوصفات لعلاج جميع مشاكل الشعر باستخدام مكونات طبيعية مغذية ومفيدة وهي وصفة زيت الزيتون مع الموز للعناية بالشعر بفاعلية ونتيجة مضمونة.
وصفة زيت الزيتون مع الموز للعناية بالشعر
من المعروف أن زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية لعلاج جميع مشاكل البشرة والشعر لما له من خصائص علاجية وتجميلية تجعله يدخل في تحضير العديد من الوصفات والخلطات المختلفة، إلى جانب الموز الغني بالقيمة الغذائية العالية واحتوائه على الكثير من المعادن والفيتامينات الهامة للجسم والشعر أيضاً، ولتحضير الوصفة يجب توفر المكونات الطبيعية البسيطة التالية:
- ثمرة واحدة من الموز الطازج.
- كمية مناسبة من زيت الزيتون.
خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون مع الموز لعلاج مشاكل الشعر المختلفة
إليكي أفضل وصفة طبيعية لعلاج العديد من مشاكل الشعر من التساقط والتقصف والهيشان عن طريق إتباع الخطوات الآتية:
- نبدأ بإحضار ثمرة الموز ثم نقطعها الى شرائح صغيرة ونضيف لها زيت الزيتون مع خلطهم جيداً في وعاء مناسب للحصول على خلطة متماسكة.
- يستخدام الخليط على الشعر المغسول جيداً بالشامبو المناسب لشعرك.
- نقوم بتوزيع الخليط على جميع الشعر من الجذور حتى الأطراف ثم نتركه لبضع ساعات على الشعر، بعدها نشطفه بالماء الفاتر.
- للحصول على أفضل النتائج، يجب تكرار هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع.