«سم قاتل».. وجبه يمنيه متوفره في كل منزل يحذر منها الاطباء لانها ستقودك الى القبر تعرف عليها؟

احذر هذه الأنواع من الأطعمة

جبنة كاسو مارزو:

تحتوي هذه النوعية من الجبنة على ديدان حية، وليست ضمن القائمة المعتمدة من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب مخاطرها على الصحة، خاصةً عندما تكون الديدان داخلها ميتة، يمكن أن يؤدي تناول جبنة كاسو مارزو الفاسدة إلى اضطرابات في المعدة والقيء والإسهال.

عشب الراوند:

على الرغم من أن عشب الراوند هو مكون شائع في العديد من الحلويات والمشروبات البريطانية، إلا أن الأوراق الخضراء المرفقة بسيقانها تحتوي على نوع من السموم يمكن أن يؤدي إلى الوفاة إذا تم استهلاك كمية كبيرة منه.

فاصوليا حمراء:

قد تسبب فاصوليا العدس الحمراء وفول الصويا الحمراء الناعمة، إذا لم يتم تحضيرها بشكل صحيح، ألمًا حادًا في المعدة بسبب وجود إنزيم التريبسين؛ لذلك يجب نقع هذه البقول في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة، ثم شطفها وغليها ببطء.

جوزة الطيب:

في حين أن جوزة الطيب هي بهار معروفة تضيف نكهة مميزة للأطباق، قد تؤدي استهلاكها بشكل مفرط إلى آثار جانبية خطيرة مثل الغثيان والألم وضيق التنفس.