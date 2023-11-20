[«معلومة ب 100,000 جنيه».. علامة على العملة من فئة ال 50 قرش القديمة ترفع ثمنها لألاف الجنيهات .. هتبقي مليونير!!]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك أفراد مهتمون جدًا بفكرة جمع القطع النادرة بطريقة قانونية، وبالطبع يكمن لدى هذه الفئة من الأشخاص هوس بهذه القضية، الذي لا يُعتبر خاطئًا، بل يُعتبر استثمارًا على مر الزمن، تلك القطع التي قد تجدها بسعر مرتفع خلال الوقت الحالي ستتضاعف في القيمة مع مرور الوقت. فقد مضت عليها الزمن وأصبحت قديمة، مثل الأثريات والقطع النادرة والقطع الفنية، بما في ذلك الأوراق النقدية والعملات الورقية، التي تحمل أهمية كبيرة للباحثين في بعض الأحيان، حيث يمكن أن تثبت حدوث حدث تاريخي معين، مثل تولي ملك أو وجود أمة أو مجموعة، وستكون المناقشة هنا حول إحدى تلك العملات.

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الفئة القديمة للخمسين قرشًا

يجدر بالذكر أننا نتحدث عن الورقة النقدية القديمة لخمسين قرشًا، التي تعود إلى عام 1911 ميلادي، والتي تتميز بوجود بعض العلامات، والتي تتمثل في وجود نقش لتمثال الهرم، تلك التمثال الفرعوني القديم الجاث بجوار هرمات الجيزة، والذي يظهر كنقش رائع جدًا. هذه العملة مطلوبة بشكل كبير حاليًا، حيث يُدفع ثمن مرتفع للحصول عليها بسبب قيمتها التاريخية الفريدة.

في هذا السياق هناك بعض المناطق التي تختص في تجارة هذه العملات بشكل خاص، بما في ذلك محافظة الإسكندرية في محطة الرمل، ومنطقة الخليج في محافظة القاهرة، ومنطقة عماد الدين أيضًا، والتي تشتهر بهذه التجارة.