ماتجيش تقول ياريتني.. إحذر من إستخدام السخان الكهربائي في الشتاء بهذه الطريقة الشائعة.. كاارثة بيتك هينفجر!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ماتجيش تقول ياريتني.. إحذر من إستخدام السخان في الشتاء بهذه الطريقة.. كاارثة بيتك هينفجر!!.. مع انخفاض درجة حرارة الطقس ودخول فصل الشتاء يلجأ العديد من المواطنين إلى استخدام السخانات مرة أخرى، سواء كانوا يعتمدون على سخان كهربائي أو غازي، دون أن يعلموا أن هناك بعض الأمور التي يجب أخذ الحيطة بها قبل الاعتماد على الماء الساخن بشكل مستمر، وعند إستخدام السخان بطريقة خاطئة قد يحدوث مخاطر كبيرة والتي تؤدي إلى الانفجار والاختناق مما تسبب الموت،لذا تابعو معنا لمعرفة الطريقة الصحيحه لإستخدام السخان في فصل الشتاء.

ماترجعش تندم.. إحذر من إستخدام السخان بهذه الطريقة الشائعة!!

تداول الكثير من المنشورات علي مواقع التواصل عن خطورة تشغيل السخان في الشتاء ومن خلال هشتاج توعية كتب أحد العاملين في مجال الكهرباء، في منشور مفاده “الدال على الخير كفاعله، مهم جداً، خلال فصل الشتاء نحذر من استخدام السخان الكهربائي في هذه الحالة”وأضاف، «أغلب البيوت اليوم تستخدم السخان ومن مخاطر السخان الكهربائي مع الإستعمال والأملاح الموجودة في المياه يصبح به تشققات وتنهار المادة العازلة مما يتسبب في كهرباء بالمياه وهذا الامر خطير جدا وقد يؤدي للموت»،فهيا بنا لمعرفة الطريقة الصحيحه لإستخدامه.

عشان صحتكم تهمنا.. اليك الطريقة الصحيحه لإستخدام السخان الكهربائي

عليك الحذر من الماء والكهرباء لأنهك من أخطر الأمور و لهذا نحذر وبشدة منهم وننصح في حالة الاستحمام إطفاء السخان لحين الإنتهاء من الإستحمام،للحفاظ علي صحة وسلامة الأسرة.