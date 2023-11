عملية بسيطة مميزة تجعلك تفرق بين العسل الأصلي من المغشوش دون الحاجة للجهاز..وداعاً للغش - بوابة نيوز مصر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عملية بسيطة مميزة تجعلك تفرق بين العسل الأصلي من المغشوش دون الحاجة للجهاز..وداعاً للغش,لية بسيطة مميزة تجعلك تفرق بين العسل الأصلي من المغشوش دون الحاجة للجهاز..وداعاً للغش

يؤكد العلماء أن العسل ليس مجرد مادة طبيعية حلوة المذاق، بل إنه يحمل العديد من الفوائد الصحية، كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟ فلنتعرف على الإجابة في ما يأتي، إضافةً لمعلومات هامة حول العسل:

يعد العسل من الأطعمة ذات المحتوى الغذائي العالي، والذي يفيد في تقوية الجسم وجعله أكثر صحة، ولتتم هذه الفائدة يجب اختيار العسل الأصلي.

تشترك أنواع العسل الأصلي بالعديد من المواصفات، منها: الكثافة، وقابلية الاشتعال، ومدى قدرتها على الذوبان، لذلك سترى أن الاختبارات ستستند على تلك المواصفات. إليك أبرز طرق معرفة العسل الأصلي من المغشوش في ما يأتي:

اختبار الإبهام يعد اختبار الإبهام سهل وبسيط، ويتم باتباعك للخطوات الاتية:

ضع قطرة صغيرة من العسل على إبهامك. تحقق لمعرفة ما إذا كان تسرب أو انتشر العسل على إصبعك. إليكم توضيح النتائج في الاتي: المغشوش: يتسرب العسل وينتشر على الإصبع. الأصلي: يبقى العسل سليمًا ولا تتغير تشكيلته على الإصبع. اغسل يديك جيدًا بعد الانتهاء من الاختبار.

اختبار الماء إليك كيفية إجراء اختبار الماء في ما يأتي:

إملأ كوب بالماء أضف ملعقة كبيرة من العسل إلى الكوب إليكم توضيح النتائج في الاتي: المغشوش: ذوبان العسل في الماء. الأصلي: لا يحدث الذوبان قطعًا، ويستقر العسل في قاع الكوب. يعد اختبار الماء من أسرع الطرق في التميز بين العسل الأصلي والمغشوش.

اختبار إشعال النار الان إليك طريقة كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش بالنار، فقط عليك اتباع الخطوات الاتية:

خذ عود ثقاب جاف. اغمر طرف عود الثقاب بالعسل. اصنع احتكاكًا بين العود المغمور طرفه بالعسل وما بين علبة الثقاب، كما لو أنك تريد اشعاله.

إليكم توضيح النتائج في الاتي:

المغشوش: لن يضي عود الثقاب قطعًا، لأن العسل المغشوش يحتوي على الرطوبة ناتجة من المواد المضافة إليه. الأصلي: سيضيء عود الثقاب بسهولة، وستبقى الشعلة مضيئة من العسل. يمكنك أيضًا إجراء اختبار اخر للاستفادة من خاصية الاشتعال عن طريق الشمعة، قم بغمر فتيل الشمعة بالعسل واشعل النار فإذا اشتغلت بشكل جيد فإن هذا يدل على أن العسل أصليًا.

اختبار خليط الماء والخل طرق كيف تعرف العسل الأصلي من المغشوش؟ عادةً تحتاج إلى صبر أثناء التطبيق، لكن لا بأس فالهدف يستحق الصبر.

إليك خطوات اختبار الخل والماء في ما يأتي:

قم بإضافة بعض الماء في وعاء صغير. أضف إلى الماء 2-3 قطرات من الخل. اضف العسل إلى الخليط وامزجه جيدًا. إليكم توضيح النتائج في الاتي: المغشوش: ظهور رغوة أثناء المزج. الأصلي: عدم ظهور أي رغوة. يمكن لك أن تقوم بإجراء اختبارين أو أكثر للتحقق من سلامة العسل 100%.

اختبار ورق النشاف من خصائص العسل الأصلي أنه ذو كثافة عالية، لذلك ورق النشاف سيكشف مدى جودة العسل.

إليك خطوات اختبار ورق النشاف في ما يأتي:

ضع القليل من العسل على ورق النشاف. انتظر لمدة دقيقة. إليكم توضيح النتائج في الاتي:

المغشوش: يمتص ورق النشاف العسل، ويدل على أنه مخفف بالسكر. الأصلي: يبقى على سطح الورق، ولا يحدث أي امتصاص له. نصائح عند شراء العسل اقرأ الملصق الموجود على عبوة العسل قبل شرائها، حيث ستجد إن كانت تحتوي على مواد إضافية غير العسل. اشتري العسل من مصادره الأساسية، أي من الأشخاص الذين يربون النحل، فستضمن بذلك جودة العسل. تخلص من العسل المغشوش فور معرفة ذلك، فهو غالبًا يحتوي على كميات عالية من السكر تضر بصحة الجسم. .