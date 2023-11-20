«ولا الجن الأزرق يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في عصر التكنولوجيا الحديثة، أصبح الهاتف المحمول ظاهرة لا يمكن تجاهلها. يلعب هذا الجهاز الأساسي دورًا بارزًا في جميع أنحاء العالم حيث أصبح لا غنى عنه تمامًا في تنفيذ المهام والأعمال في مختلف المجالات، الهاتف المحمول يحمل أهمية كبيرة في حياة الأفراد ويُعتبر واحدًا من أهم سمات العصر الحديث، يتميز هذا الجهاز بميزات متعددة بما في ذلك وضع الطيران الذي غالبًا ما يُفعل خلال السفر بالطائرة ومع ذلك هناك العديد من الفوائد الأخرى لهذه الخاصية التي سنتناولها في الفقرات التالية.

مميزات خاصية وضع الطيران بالجوال خاصية وضع الطيران تفتح أمامنا أفاقًا وفوائد متعددة على الهاتف المحمول منها: من خلال تفعيل وضع الطيران، يتم إيقاف تشغيل البلوتوث مما يساهم في حماية بيانات الهاتف ويحميها من التعرض للسرقة أو الاختراق.

يمكن لوضع الطيران تقليل استهلاك البطارية مما يسمح بشحن الهاتف بشكل أسرع خلال وقت أقل.

عند تفعيل وضع الطيران يتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائيًا مما يمنع الاتصال غير المصرح به ويحافظ على خصوصيتك. أهمية إستخدامات خاصية وضع الطيران تشجع شركات الطيران المسافرين على تفعيل وضع الطيران بعد صعودهم إلى متن الطائرة لمنع المكالمات والرسائل خلال الرحلة ومع ذلك يُمكن الاستفادة من هذه الخاصية بأغراض إضافية مفيدة مثل: يُمكن استخدام وضع الطيران لزيادة سرعة شحن البطارية.

تفعيل هذه الخاصية يساهم في الحفاظ على عمر البطارية وتمديد مدة استخدامها.

تفعيل وضع الطيران يؤدي إلى انقطاع الاتصال بالإنترنت مما يُساهم في توفير البيانات والحفاظ على الخصوصية.