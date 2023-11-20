"سرعة النت هتبقى 10 أضعاف".. ضع الراوتر في تلك الأماكن فورًا وستنبهر بسرعة النت هيبقى زي الصاروخ

أسباب انقطاع الانترنت بشكل متواصل

شكوى انقطاع الإنترنت أصبحت شائعة في الوقت الحالي، ما يدفع الكثيرين للاستفسار عن الأسباب وتفاصيل الحدوث ويرجع بعضهم السبب إلى الشركة المزودة للإنترنت، ولذا يُنصح بضرورة استدعاء فني مختص لفحص جهاز الراوتر بشكل دوري. يمكن أن يظهر خلال هذا الفحص أن السلوك أو الكابلات المخصصة للإنترنت قد تكون منقطعة أو غير فعّالة تمامًا.

كيفية حل مشكلة انقطاع الإنترنت

واجه بعض مستخدمي الإنترنت المنزلي مشكلة انقطاع الاتصال بالراوتر، ويعود سبب هذه المشكلة إلى حالتين رئيسيتين:

1. الحالة الأولى:

– تظهر إشارة power مضيئة.

– إشارة DsL مضيئة أيضًا.

– ولكن تظهر إشارة internet غير مضيئة.

2. الحالة الثانية:

– تظهر إشارة power مضيئة.

– إشارة DsL مغلقة.

– وكذلك إشارة internet مغلقة وفي هذه الحالات، يمكن اتخاذ خطوات لحل المشكلة دون الحاجة للاتصال بالشركة وتوفير الوقت.