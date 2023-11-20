«معجزة اقسم بربي » .. الكنز الرياني وصل كيفية عمل وصفة زيت الزيتون على الفازلين .. حطيها في هذا المكان

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون من أفضل الزيوت الطبيعية على الإطلاق، وذلك لما يحتوي عليه من فوائد ممتازة في كثير من المجالات فهو يستخدم في أغراض الطبخ ويستخدم في وصفات طبيعية للبشرة والشعر، وعندما يتم دمجه مع الفازلين الطبيعي الذي يستخدم لترطيب البشرة في فصل الشتاء وهذا يعتبر خيار ممتاز لنتائج مذهلة، وسوف نتعرف على طريقة عمل هذه الوصفة من خلال مقالنا هذا.

وصفة زيت الزيتون على الفازلين من خلال الخطوات التالية يتم عمل وصفة ممتازة مفيدة للبشرة والشعر وهي كالاتي: يتم إحضار وعاء مناسب ونضع به زيت الزيتون والفازلين.

ثم نخلط المكونات جيدا بعد التأكد من إذابة الفازلين جيدا قبل الخلط من خلال حمام مائي.

نضيف جل الصبار إلى الفازلين ويتم الخلط فيما بينهم جيدا.

نضيف بعد ذلك قدر مناسب من النشا مع التقليب جيدا.

ثم إضافة قطرات من الليمون وزيت الزيتون للحصول على نتائج مبهرة. فوائد الفازلين للبشرة الفازلين من المكونات الطبيعية الفعالة في ترطيب البشرة والشعر ويستخدم في العديد من الوصفات ومن فوائد الفازلين الآتي: يعمل على شفاء الحروق والخدوش.

يساعد البشرة والجلد على الترطيب العميق.

ينظف ماكياج العين بشكل آمن.

يعتني بالشعر التالف ويعطيها اللمعان والحيوية.

يحمي الجلد من ظهور البقع أثناء صبغ الشعر وطلاء الأظافر.

يمكنك الاحتفاظ برائحة العطر لأطول مدة وذلك بفضل الفازلين فهو يعمل على تأخر انتهاء فاعلية العطر.