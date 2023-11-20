الفاتورة هتقل النص هتندم لو متعرفهاش”.. طريقة سليمة 100% لتلقيل فاتورة عداد الكهرباء الي النصف بدون مخالفات !!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الأشياء التي يبحث عنها المواطنون عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة جوجل هي عملية تقليل واسترشاد الكهرباء في المنازل المصرية، وما هي الطرق التي تؤدي إلى تقليل سعر الفاتورة الكهربائية الشهرية التي تصدرها الحكم، واليكم بعض الخطوات التي تسهل أو تقلل عملية استهلاك الكهرباء، ومن بين هذه الأشياء التي تقلل من استهلاك الكهرباء هي عملية وقف أو عدم تشغيل الأجهزة الكهربائية في حالة عدم احتياجها أو تشغيلها وخاصة بعض الأدوات مثل، السخان والمكواه والتلفاز، وغيرها من الأشياء الكثيرة، وفي هذا المقال سنتعرف عن هذه الأشياء بشكل من التفصيل وكيفية استهلاك وترشيد الكهرباء فقط تابعوا معنا.

تقليل فاتورة الكهرباء إلى النصف واليكم بعض الحلول التي تقلل من استهلاك الكهرباء: يعد جهاز التحكم من أفضل الوسائل التي يقوم بعض الأشخاص باستخدامها لعملية تقليل واسترشاد الكهرباء وفصل العداد عن الكهرباء وتوصيلة مباشرة بالشبكة العامة الكهربائية بالطرق، ويعمل هذا الجهاز على تقليل واسترشاد الكهرباء لأنه يوجد به جهاز التحكم لتقليل استخدام الكهرباء وعدم ارتفاع الفاتورة الشهرية على المواطنين.

وهناك طريقة أخرى أيضا وهي استخدام الملح التي يعتقدها المواطنون أنها تقلل من سرعة العداد.

ويوجد طريقة أخرى أيضا هي عملية وضع جهاز مغناطيسي أعلى العداد مباشرة لتقليل استخدام الكهرباء. طريقة ترشيد الاستهلاك ويمكنك تقليل الاستهلاك الكهربائي في تنفيذ بعض الخطوات البسيطة التي من الممكن أن تحققها ببعض من هذه الخطوات وهي: أن تقوم بفصل الأجهزة الكهربائية التي تستخدم الكثير من الكهرباء مثل الأجهزة التي ذكرناها في الأعلى. وأن تقوم أيضا باستخدام الفرن الذي يوجد في المطبخ باستخدام الغاز بدلا من استخدام الكهرباء لأنه يعد من الوسائل التي تستخدم أو تستهلك الكثير من الكهرباء. طريقه أخرى أيضا يمكنك أن تضع بعض الكمية من الملح في ورقة ألمونيوم وتضعها فوق العداد وهذه هي طريقة سحرية لتقليل استهلاك الكهرباء.