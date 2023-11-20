معلومة بمليون جنيه.. لن تصدق السر وراء وجود ثقب صغير في القفل؟.. ضاع عمري وأنا معرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يستخدم الكثيرين منا الأقفال في الكثير من الأمور المختلفة دون علم بمدى أهمية الثقب الصغير الموجود في أسفل القفل المعدني، حيث له العديد من الاستخدامات المفيدة والعملية وأشهر وظيفة لهذا الثقب هو تزييت القفل منعا لحدوث صدأ وتلفه سريعا، ولكن ما لا يعلمه الكثيرين أن هناك استخدامات أخرى عديدة لهذا الثقب الصغير، ومن خلال هذا المقالة سوف نقوم بمعرفه أهمية وفوائد هذا الثقب الصغير الذي يوجد في معظم الأشياء وخاصة القفل المعدني.

السر الخاص بوجود ثقب صغير في القفل

يوجد هناك الكثير من الأشخاص الذين لا يعلمون ما هو السر وراء وجود الثقب الصغر الذي يوجد في القفل، وهذا الثقب يعدم الأشياء التي نستخدمها في معظم الأيام ويتم استخدام هذا الثقب في العديد من الأشياء التي تفيد في فتح وقفل القفل، وأيضا اذا تعطل، او اذا دخل به بعض الأتربة، ويوجد هذا الثقب في في معظم الأشياء المعدنية وخاصة القفل، فيقوم بمنع الأتربة من الدخول داخل القفل، وتصريف المياة أيضا التي تتجمع داخل القفل ومن الممكن أيضا استخدامه في فك القفل اذا تعطل.

أهم فوائد هذا الثقب

• أولا ان هذه الفتحة الصغيرة التي توجد في القفل تسمي فتحة التصريف لأنها تسمح لمياة الأمطار من التصريف من داخل القفل.

• وأيضا كما ذكر بعض الخبراء أنه من الممكن استخدام هذا الثقب في تصريف المياة التي توجد داخل القفل بدلا من تجمد المياة داخل القفل وانشاء بعض الأعطال التي قد تؤدي الى تلف القفل، ويعد هذا الثقب أيضا من أهم الأشياء التي يجب ان تتواجد في القفل واذا لم تجد الثقب الصغير في القفل لا تقوم بشرائه.