تفجير مستشفى ومدرسة !! "اتفرج الأحداث بكل وضوح على تردد قناة الأقصى 2024" .. أعرف الحقيقة فين

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اهتم المواطنين بمعرفة تردد قناة الأقصى 2024 الذي ارتفع عليه البحث كثيرًا من قبل عدد هائل من الأشخاص، فتلك القناة مهمة للغاية، لأنها تبث وتعرض محتوى مميز جدًا، وتعد تلك القناة من القنوات التي تقوم بنقل جميع ما هو جديد طوال اليوم، وفيما يلي سنقوم بالتعرف على أحدث تردد لهذه القناة.
هذه القناة من ضمن القنوات المميزة التي دائمًا يتم البحث عنها من قبل عديد من المواطنين، وفيما يلي التردد الجديد الخاص بها:
- القمر الصناعي: نايل سات
- التردد: 10971
- معدل الترميز: 27500
- الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: اتش دي.
قناة الأقصى الفضائية الاخبارية
تعتبر قناة الأقصى من أبرز القنوات الفضائية وأهمها التي تقوم بالعمل على تغطية مختلف الأحداث الخاصة بالحرب الفلسطينية التي تكون مع إسرائيل، وهذا منذ أول يوم في اليوم الموافق من 7 من أكتوبر الذي مضى كم هذا العام 2023، ولا زال فريق القناة يقوم بعمل قصاري جهده لنقل كل الأخبار الجديدة التي توجد في غزة.
خطوات ضبط قناة الأقصى على الجهاز
من الممكن تنزيل تردد تلك القناة لمتابعة كل ما هو جديد يتم بثه على شاشة القناة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات الآتية:
- تشغيل الجهاز من خلال الريموت والنقر على أيقونة إعدادات.
- بعد ذلك انتقاء القمر الصناعي.
- بعدها يتم انتقاء الضبط اليدوي.
- بعد ذلك يتم إدخال التفاصيل الخاصة بتردد القناة.
- بعدها يتم النقر على زر تثبيت.
- في النهاية يتم الضغط على زر تنزيل.