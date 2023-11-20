تفجير مستشفى ومدرسة !! "اتفرج الأحداث بكل وضوح على تردد قناة الأقصى 2024" .. أعرف الحقيقة فين

هذه القناة من ضمن القنوات المميزة التي دائمًا يتم البحث عنها من قبل عديد من المواطنين، وفيما يلي التردد الجديد الخاص بها:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10971

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: اتش دي.

قناة الأقصى الفضائية الاخبارية

تعتبر قناة الأقصى من أبرز القنوات الفضائية وأهمها التي تقوم بالعمل على تغطية مختلف الأحداث الخاصة بالحرب الفلسطينية التي تكون مع إسرائيل، وهذا منذ أول يوم في اليوم الموافق من 7 من أكتوبر الذي مضى كم هذا العام 2023، ولا زال فريق القناة يقوم بعمل قصاري جهده لنقل كل الأخبار الجديدة التي توجد في غزة.

خطوات ضبط قناة الأقصى على الجهاز

من الممكن تنزيل تردد تلك القناة لمتابعة كل ما هو جديد يتم بثه على شاشة القناة، وهذا عن طريق اتباع الخطوات الآتية: