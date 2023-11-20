طريقة سهلة لاستخدام ورق الغار في التخلص من الجن بالمنزل

“عشبة تهلك الجن والشياطين” .. تعرف على العشبة المعجزة السحرية التي تقضي على الجن الموجود في البيت من أول استخدام بإذن الله تعالى .. مش هتصدق هي إيه!!

كما يعلم الجميع أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى فلا يمكن القضاء على الجن أو التخلص منه إلا بأمر من الله تعالى، فالله هو الضار وهو النافع ولا يسعنا إلا أن نأخذ بالأسباب التي سببها الله لما ويمكن استخدام ورق الغار في التخلص من الجن بإذن الله تعالى عن طريق الآتي :

أحضر كمية من الماء تبلغ حوالي 3 لتر من المياه.

ربع كيلو من عشبة ورق اللورا.

نضع المكونات في إناء على النار.

يُترك على النار حتى الغليان لمدة متوسطة من الوقت.

ومن ثم تصفيته ودهن الجسم بشكل كامل بتلك المياه وتركه حتى يمتصه الجسم.

ما هي أهم فوائد ورق الغار لصحة الإنسان؟

“عشبة تهلك الجن والشياطين” .. تعرف على العشبة المعجزة السحرية التي تقضي على الجن الموجود في البيت من أول استخدام بإذن الله تعالى .. مش هتصدق هي إيه!!

من المتعارف بين الجميع أن عشبة ورق الغار أو ورق اللورا ذات أهمية بالغة للجسم والصحة، ومن أبرز فوائد تلك العشبة الخارقة ما يلي :