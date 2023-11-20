ازاي عايشين ومنعرفشي؟؟ ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام؟ .. معلومة قد تنقذ حياتك

سر الفتحة الصغيرة بحوض الحمام

والسر وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام

يتكون كل حوض حمام من حنفية وسدادة والحوض والفتحة الصغيرة التي تكون على بعد عدة سنتيمترات من الحنفية في مكان مرتفع، وتتميز هذه الفتحة بمنع تدفق الماء حيث تعمل على بإستمرار على تسريب الماء وعدم إمتلاء الحوض ونظافة الحوض بشكل كامل لمنع حدوث أي فيضانات داخل الحمام قد تؤذي الأسرة والحفاظ على حياة الجميع بالمنزل.

أهمية الفتحة الصغيرة في حوض الحمام

تعددت مزايا و إستخدامات الفتحة الصغيرة بحوض الحمام ومن أهم هذه المميزات ما يلي: