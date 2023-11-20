«هترجعي 20 سنه لورا»... بوتكس طبيعي لشد الوجه وملئ الخطوط الرفيعة باستخدام بذور الكتان السحرية...!!

فوائد بذور الكتان للتجاعيد

الكثير من الأشخاص يستخدمون بذور الكتان في الكثير من المواصفات والخلطات المختلفة للشعر والبشرة والجسد والأشياء المختلفة، وتحتوي بذور الكتان على الكثير من الفوائد الهامة والضرورية لجسم الإنسان، مثل الفوائد التي تعمل على إخفاء التجاعيد وشد البشرة وإخفاء بعض الأشياء التي تظهر على الجسم نتيجة للحروق وأيضا تستخدم في صبغ الشعر وتطويل الشعر وبعض الفوائد الكثيرة الأخرى.

طريقة التحضير وصفة بذور الكتان

قومي بتحضير بذور الكتان وقومي يطحنهم بطريقة جيدة حتى تجديها ناعمة تماما مثل دقيق الشوفان، وبعدها قومي بإضافة ملعقتين كبيرتين من العسل الأبيض وأيضا من جوز الهند واخلطيهما جيدا حتى تتمكني من الحصول على خليط متجانس وقوي، وبعدها اتركيهم لمدة ساعتين في الثلاجة حتى يتجمدو قليلا، بعدها قومي بغسل وجهك بالمياة الفاترة، ثم بعدها ضعي هذا الماسك الذهبي عليه.