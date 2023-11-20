أسباب سحب الفيزا داخل المكنة

وإيه يعني المكنة بلعتها هترجعها في ثواني” .. طريقة عبقرية تمكنك من استرجاع كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها في وقتها!

هناك بعض الاشياء التي يقوم بها الناس تتسبب في سحب الفيزة داخل المكنه ومنها:

إذا انتهت مده الصلاحيه الخاصه بالفيزة وتم إدخالها في الماكينة فإنها تقوم بسحبها علي الفور.

في حالة إن قام المستخدم بإدخال كلمه المرور بطريقه خاطئة اكتر من 3 مرات خلال ال24 ساعه.

ويعتبر حدوث عطل في الماكينة هو واحد من من أهم الأسباب التي تؤدي لسحب الفيزة.

قام قام المستخدم بالتاخرعن كتابة كلمه السر الخاصه بالفيزا.

طريقة استعادة الفيزا التي تم سحبها

وإيه يعني المكنة بلعتها هترجعها في ثواني” .. طريقة عبقرية تمكنك من استرجاع كارت الفيزا المسحوب داخل ماكينة الصرف الآلي ATM .. متخافش هتجيبها في وقتها!

إذا أردت أن تستعيد الفيزا من داخل ماكينة ال ATM بطريقه سهله فيجب عليك اتباع الخطوات التاليه: