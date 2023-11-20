دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك الكثير من الاشياء التي تتواجد في حياتنا اليوميه ونجهل اهميتها الحقيقيه ونقوم بالتخلص منها بالكثير من الطرق ومن أهم تلك الاشياء هي تيكت الملابس التي حذرت وزاره الكهرباء من ازالته من الملابس وذلك لانه مفيد للغايه وقد اعدت عقوبه لمن يقوم بازاله تيكت الملابس ولذلك ينصح بعدم خلع هذا التيكت من الملابس باي طريقه للاسباب التي سنتعرف عليها في السطور التالية.

التحذيرات من قطع التيكت

حذرت وزارة الكهرباء جميع المواطنين من عدم إتلاف التيكيت أو نزعه، وعدم التخلص منه علي الملابس، حيث اعتاد الناس نزع هذا التيكيت من خلف الملابس، ومن المتعارف عليه أن التيكيت عبارة عن تعريف بالمنتج وخامته، و تفاصيل العناية بالملابس وطريقة غسلها وكيها، وذكرت أيضا ان الوزارة ستقوم فيما بعد بذكر علاقة تيكت الملابس باستهلاك الكهرباء.

[«هتندم ندم عمرك لو شلتها».. حتي لو مضايقك في قفاك متقطعهوش عشان مترجعش تندم.. “الكهرباء “تحذر المواطنين من قطع تيكت الملابس لتلك الأسباب!!]

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

بعد ارتفاع الاسعار الذي يعاني منه الجميع أصبح الكثير من الأشخاص يبحثون عن أفضل طريقة يمكن من خلالها ترشيد استهلاك الكهرباء حيث انها من الأشياء الهامه للغايه داخل المنزل والتي تستهلك كهرباء كثيره ولكن يجب معرفه ان هناك بعض الأجهزة الكهربائية التي تتواجد داخل المنزل وتقوم باستهلاك كهرباء كبيره، ويجب عليكي عدم استخدام هذه الأشياء بطريقة مسرفه لكي لا ترفع من فاتورة الكهرباء بطريقة كبيره، ومن اهم هذه الأدوات هيا، سخان الكهرباء، والتكييف، وغلايه الماء، والغساله، بوتيجاز المطبخ، وغيرهم العديد من الأشياء الأخرى.