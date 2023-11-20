دلعي جوزك .. ضعي زيت الزيتون على القرنفل في هذا المكان قبل النوم ولن تستغني عنهم طوال حياتك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تسعى جميع النساء لإيجاد وصفة يمكن أن تجلب السعادة في حياتهن، وخاصة في الحياة الزوجية،هل تبحثين عن طريقة مميزة لإسعاد زوجك في ليلة الخميس؟ هل ترغبين في جعله يشعر بالحب والاهتمام؟ إذا كانت إجابتك نعم، فإليك بعض الطرق البسيطة التي يمكنك تجربتها بسهولة، وتكون واحدة من هذه الطرق هي استخدام وصفة زيت الزيتون مع القرنفل، حيث تحتوي هذه الوصفة على فوائد عديدة للبشرة والشعر، إذا كنت تتجنبين استخدام هذه الوصفات من قبل، ربما يكون الوقت مناسبًا الآن لتجربتها.

وصفة زيت الزيتون والقرنفل للشعر

زيت القرنفل وزيت الزيتون يُساهِمان في تعزيز صحة فروة الرأس وتغذية الشعر ويتم تحضير الوصفة بسهولة عن طريق اتباع الخطوات:

امزج ملعقتين كبيرتين من زيت القرنفل مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

سَخِّن الزيتين معًا في حمام مائي لمدة دقيقتين.

قُم بتطبيق الزيت الدافئ على فروة الرأس والشعر، وقُم بتدليكها بلطف.

اترُك الزيت على الشعر لمدة 30 دقيقة إلى ساعة.

اغسل الشعر جيدًا باستخدام شامبو وبلسم عادي.

كرِّر هذهِ العملية مرتين في الأسبوع لتحقيق أفضل النتائج.

فوائد زيت القرنفل والزيتون للشعر

للاستفادة من فوائد هذين الزيتين، يُنصَح بتدليك فروة الرأس وتوزيع الزيت على الشعر بلطف، ثم تركه لبعض الوقت قبل غسله بالشامبو، ومن فوائد زيت الزيتون والقرنفل للشعر:

زيت القرنفل للشعر: يحسن صحة فروة الرأس، يعزز نمو الشعر، يقوي الشعر.

زيت الزيتون للشعر: يرطب الشعر، ويقوي الشعر، يحمي الشعر من التلف.