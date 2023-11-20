دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شهور قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، ولهذا يبدأ المسلمين والمسلمات من كل مكان بالعالم يبحثون عن موعد شهر رمضان فلكيا، وفي تقرير اليوم نوضح لكم ما وضحت الحسابات الفلكية، مع العلم أنه يتم استطلاع الهلال قبلها بيوم ويتم تحديد موعد بداية الشهر الكريم لعام 2024.

حسب ما كشفته الحسابات الفلكية فإن موعد شهر رمضان المبارك للعام 2024 القادم سوف يكون يوم الاثنين الموافق الحادي عشر من شهر مارس من عام 2024، حيث سيكون 30 يوم، حيث من الآن متبقي 150 يوم تقريبًا على أول أيام الشهر الكريم، مع العلم أنه يوم العاشر من شهر مارس القادم سوف يتم استطلاع الهلال أولًا للتأكيد على أولى أيام شهر رمضان المبارك، حيث التاسع والعشرين من شعبان يُحدد بداية شهر رمضان المبارك.

[باقي 100 يوم بس "موعد شهر رمضان فلكيا 2024" في مصر والوطن العربي .. إمساكية رمضان جميع الدول]

أدعية شهر رمضان المبارك

وضحنا لكم موعد شهر رمضان فلكيا المتوقع حسب الحسابات الفلكية، وبالنسبة لدعاء شهر رمضان، فيتم استقبال الشهر الكريم بعدد من الأدعية محبب النطق بها، والتي هي على النحو التالي:

[باقي 100 يوم بس "موعد شهر رمضان فلكيا 2024" في مصر والوطن العربي .. إمساكية رمضان جميع الدول]

اللهم بلغنا رمضان وأعنا على الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن.

اللهم ارزقني صيامه وقيامه وتلاوة القرآن فيه، اللهم سلمه لنا وتسلمه منا وسلمنا فيه وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا.

اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والمسارعة إلى ما تحب وترضى، والعافية المجللة، والرزق الواسع، ودفع الأسقام.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي، وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي، ومن خلفي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.