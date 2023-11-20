ما تأكلهاش لو ببلاش .. 10 أنواع من " الأسماك " لا تقترب منها تحت أي ظرف .. بمثابة سم قاتل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر الأسماك من المأكولات البحرية التي تتميز بطعمها الرائع والمميز بشكل يجعل من مقاومة تناولها عملا صعبا ، حيث أن مصايد السمك تنتشر بشكل كبير في المدن الساحلية مثل الاسكندرية ودمياط ونحو ذلك والتي يشتغل أهلها بتلك الحرفة وهي حرفة صيد السمك لذا فإن لديهم الكثير من المعرفة والخبرة في أنواع السمك وما هي الأنواع الأفضل من حيث الطعم والفائدة الصحية التي تعود على الجسم والتمييز بينها وبين الأسماك التي لا تصلح كغذاء للإنسان ليس فقط السبب في ذلك الطعم ولكن أيضا كونها تتسبب في أضرار صحية بليغة لمن يتناولها وهو الأمر الذي سنعمل على شرحه وتوضيحه من خلال ما هو قادم من سطور

– أسماك صالحة للأكل

جدير بالذكر أن هناك العديد من أنواع الأسماك التي يتم تناولها من جانب الإنسان والتي تتميز بالطعم الرائع وتحتوي على الفائدة الصحية في نفس الوقت مثل

” سمك البلطي وسمك المكرونة والماكريل والبوري”

– أسماك غير صالحة للأكل

في ذات السياق فإن هناك مجموعة من الأسماك التي سنذكرها كي لا يتم تناولها والسبب وراء هذا التصرف أنها تحتوي على معدلات مرتفعة من الزئبق وهي مادة سامة لذا لا يمكن أن يتم أكلها من جانب الإنسان

سمكة العقرب.

سمكة البلامة.

سمك القرش

سمك أبو سيف.

سمك الخشن البرتقالي

سمكة القط.

سمكة الأسد.

سمكة البقرة

سمكة تسمى الأرنب

سمكة المنفاخ.