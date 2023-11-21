«نت ببلاش!».. طريقة عبقرية لفتح جميع شبكات الواي فاي بكلمة سر واحدة وبدون تطبيقات .. إزاي عايشين ومنعرفش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما نقوم بالبحث عن شبكات الواي فاي القريبة، نجد العديد منها محمية بكلمات مرور ضمن هواتفنا، نظرًا للتعدد الكبير للشبكات في المناطق المجاورة وبسبب اهتمام العديد من الأفراد في العثور على طرق لفتح هذه الكلمات المرور، سنتناول فيما يلي عدة أفكار تساعدك في فتح كلمات مرور شبكات الواي فاي المنزلية بسهولة، دون اللجوء إلى برامج اختراق أو ممارسات غير قانونية يشغل هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا بين مستخدمي الإنترنت حول العالم، وفيما يلي التفاصيل.

رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي

لفتح كلمة مرور شبكة الواي فاي، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى إعدادات هاتفك المحمول واختر خيار الشبكة والاتصالات. قم بالبحث عن شبكة الواي فاي المناسبة لمنزلك، والتي تظهر بإشارة قوية. اضغط على اسم الشبكة وستظهر لك كلمة المرور. افتح متصفح الإنترنت وقم بإدخال عنوان IP التالي في شريط العنوان: 192.168.1.1. سيُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور المكتوبين على الراوتر (المشرف) اختر رمز الشبكة وانتقل إلى قسم WLAN أو إعدادات الشبكة اللاسلكية. ستجد كلمة المرور لشبكة الواي فاي المحددة في هذا القسم.

باستخدام هذه الخطوات، يمكنك الوصول إلى كلمة مرور شبكة الواي فاي بسهولة ودون الحاجة إلى برامج اختراق أو أنشطة غير قانونية.

فتح شبكات الواي فاي جميعاً بكود سري

للوصول إلى شبكات الواي فاي المنزلية بدون كلمة المرور، يمكنك استخدام هاتفك المحمول المتصل بالشبكة وذلك عبر مسح الباركود الموجود على الجهاز المتصل بالشبكة.