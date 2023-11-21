«هتبقي مليونير».. أماكن بيع الهون النحاس القديم في مصر سعره وصل لنص مليون جنيه!!… يا سعدك لو عندك واحد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الهون النحاس كان يستخدم في الماضي بكثرة في صنع الأدوات المنزلية المستخدمة في إعداد الطعام وكانت لا تخلو المنازل منها، وقد اختلف الأمر في أيامنا هذه التي يستخدم فيها أدوات منزلية مصنوعة من مواد أخرى، ما زالت بعض الأسر تحتفظ ببعض تلك الأواني النحاسية وعلى رأسها الهون النحاسي الذي يحتفظ به البعض على أنه من الانتيكات ومن التحف.

أسعار الهون النحاس

ويتحدد السعر حسب المواد التي دخلت في تصنيع الهون للنحاس، لو دخل في تصنيعه الحديد السعر يصبح أقل مما دخل في تصنيعه الذهب، وذا كان لديك هون يحتوي على نسبة من الذهب تستطيع بيعه بسعر كبير قد يصل لنصف مليون جنيه.

ويجب أن يكون نادرا ولا يوجد منه نسخ مماثلة أخرى، وأن يكون تم تسعيره من قبل أصحاب محلات الأدوات النحاسية بمبالغ مرتفعة، وإذا توافرت في الهون تلك المميزات فإنه في الأغلب يتم بيعه في مزاد علني المهتم ببيع قطع الأنتيكات والتحف للمهتمين باقتنائها.

كيفية معرفة ان الهون النحاسي أصلي