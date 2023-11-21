الوصفة دي للعرسان.. خلطه مذهله لو وضعتها في الأماكن دي حياتك هتتغير 360 درجة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعد زيت الزيتون أحد الزيوت الطبيعية التي لا نستطيع الاستغناء عنها داخل المنزل سواء في الطعام، فهو يحتوي على مركبات طبيعية فعالة جدا في علاج جميع الامراض بالاضافة الى انه يساعد على حرق الدهون، وعدم تخزين الكوليسترول في الجسم، أو في مستحضرات التجميل المختلفة سواء للعنايه بالشعر و العنايه بالبشره فهو فعال للغاية وليس لديه آثار جانبية، لذلك سوف نتحدث في هذه المقالة على دمج كل من زيت الزيتون والموز للحصول على النتائج الجبارة التي ستبهرك من اول استخدام.

وصفة الموز وزيت الزيتون

اليكم في هذه المقالة وصفه جديده من الوصفات الطبيعية بمكونات من داخل منزلك للعناية بكل من الشعر والبشره وهي خلطة الموز وزيت الزيتون.

المقادير

ثمرة موز واحدة كبيرة.

ثلاث معالق كبيرة من زيت الزيتون ويشترط زيت زيتون بكر.

كيفية تحضير الوصفة