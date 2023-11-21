دلعي جوزك .. ضعي زيت الزيتون مع القرنفل ليلة واحدة قبل النوم علي هذه المناطق من جسمك

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يمكن للإنسان استخدام المواد الطبيعة والتي تعتبر بديل قوي من اي مستحضر تجميلي وايضا الوصفات الطبيعية ليس بها اي اضرار جانبية، بحيث انها اذا لم تفييدك فإنها بالتأكيد لم تضرك، ومن اقوي الاشياء التي يتم استخدامها في الوصفات الطبيعية هو الزيت الزيتون وكذلك القرنفل، والذي يعتبر من اقوي واكثر المواد الطبيعية الفعالة وذلك يرجع لأنه مفيد جدا للبشرة والجسم والشعر، لذا في هذا المقال سوف نتعرف معا علي فوائد زيت الزيتون والقرنفل معا للبشرة والشعر.

زيت الزيتون للبشرة والشعر:

كما ذكرنا سابقا ان تلك المكونات قوية جدا حتي اذا تم استخدام كل عنصر علي حدا فما اذا تم مزج تلك المكونات الطبيعية معا في وصفة واحدة، فان الاستفادة تكون قوية جدا يعاني الكثير من الناس من مشاكل الشعر المختلفة من تقصف او تساقط او صلع يمكن حل تلك المشاكل اذا تم استخدام ذلك المكونين معا فانه يوفر الكثير من العناصر والفيتامينات لتغذية فروة الشعر.

تعمل تلك المكونات علي ترطيب الشعر بصورة كبيرة جدا فبالتلى يساعد في التخلص من التقصف.

فوائد القرنفل للبشرة :

يعتبر القرنفل من العشاب التي لها فوائد كثير غير الشعر فلها فوائد قوية جدا للبشرة ومنها.