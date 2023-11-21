جنب هذا الخطأ القاتل قبل النوم، فقد يؤدي إلى فقدان البصر وتستيقظ في الصباح بلا قدرة على الرؤية

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تجنب هذا الخطأ القاتل قبل النوم، فقد يؤدي إلى فقدان البصر وتستيقظ في الصباح بلا قدرة على الرؤية!”,

أعلن المواطن الأمريكي مايكل كرامهولتز، أن إحدى عينيه أصيبت بالعمى بعد أن نام مدة 40 دقيقة والعدسات اللاصقة في عينيه.واكد أن هذا المواطن نام هذه الفترة القصيرة للاستراحة من العمل، وعندما استيقظ لاحظ احمرار عينيه، ولكنه لم يهتم بالأمر، لأنه يعاني دائما من التهاب الملتحمة. ولكن عندما ساءت الأمور قرر مراجعة طبيب العيون الذي قال له بعد أن فحصه: أنت مصاب بالتهاب القرنية الشوكميبي (Acanthamoeba keratitis)، وأن الطفيليات آكلة اللحوم بدأت بأكل العين.

وقد أضطر مايكل إلى ترك الدراسة والعمل من أجل التركيز على علاج العين اليمنى التي أصيبت بالعمى.