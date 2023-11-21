[«ياتري ايه السر!!».. مدلول أرقام البطاقة الشخصيه ال 14 رقم الموجودة تحت النسر..أسرار وخبايا لم تكن تتخيلها]

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تولي الحكومة المصرية اهتمامًا كبيرًا للبطاقة القومية، حيث تمَّ إصدار العديد من القوانين في الفترة الأخيرة المتعلقة بتجديدها، على الرغم من أهميتها، يوجد العديد ممن لا يدركون أهميتها، يجب على كل شاب الحصول على البطاقة بعد بلوغ سن الرشد (16 عامًا)، ليمتلك بطاقة شخصية تحمل رقمًا قوميًّا يحتوي على جميع المعلومات الشخصية الخاصة به، وتشمل ذلك تاريخ ميلاده، وعائلته، ووالديه، ووضعه في الجيش، ومستواه التعليمي، فضلاً عن دراسته وعمله، وعنوان منزله بالتفصيل، وحالته الزوجية ودينه أيضًا وهناك أيضًا رقم مكوَّن من 14 رقمًا يُعرف بالرقم القومي، ولكلٍّ من هذه الأرقام معنى وأهمية خاصة.

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إذا كان الرقم الأول في رقم البطاقة على الجهة اليسرى هو “عم 2″، فهذا يعني أنك وُلِدت بين عامي 1900 و1999، وإذا كان الرقم هو 3، فهو يعني أنك وُلِدت بين عامي 2000 و2099، وهكذا.

أما الأرقام من الثانية حتى السابعة على اليسار، فتمثل تاريخ ميلاد صاحب البطاقة، على سبيل المثال، إذا وُلِدَ شخص في 20 أكتوبر 1995، ستكون الأرقام 20، 10، 95، وهكذا.

أما الرقمين الثامن والتاسع، فهما يشيران إلى رمز محافظة إقامة صاحب البطاقة.

أما الرقم الثالث عشر، فإنه يُظهر جنس الشخص. إذا كان ذكرًا، سيكون الرقم فرديًا، وإذا كان أنثى، سيكون زوجيًا.

آخر رقم في البطاقة القومية هو رقم عشوائي يُستخدم للتحقق من أن البطاقة ليست مزيفة، وهو يكون بين 1 و9.