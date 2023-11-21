أبكى المعلمين .. إجابة طالب على سؤال في ورقة الامتحان أثارت مواقع التواصل الاجتماعي وأبهرت الجميع .. اعرف ماذا كتب الطالب ورد فعل المصحح!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السوشيال ميديا أصبح محور إهتمام الجميع بلا منازع و باختلاف مواقع التواصل الإجتماعي إلا أنه لا يمكن الإبتعاد عنها لأنها أصبحت إدمان للجميع، وفي هذا الصدد إنتشرت مؤخرا صورة نموذج إجابة لأحد الطلاب في مادة اللغة العربية والذي تسبب في ضجة كبيرة من استحسان الجميع، حيث تبين من خلال الإجابة أن الطالب قد نشأ في بيئة دينية مميزة وهذا وإن دل فإنه يدل علي حسن الخلق والتربية العظيم لهذا الطالب، ونتناول في السطور التالية تفاصيل إجابة الطالب ورد فعل الجميع.
إجابة الطالب في امتحان اللغة العربية
خلال الفصل الدراسي الثاني وعقب الإنتهاء من أداء الإمتحانات بدأ القائمين علي أعمال التصحيح في تصحيح الإجابات الطلابية، ولاسيما أنه كان من بين إجابة الطلاب نموذج مشرف للقيادة الحسنة، حيث كان السؤال هو أعرب ما تحته خط” خلق الإنسان من عجل ” والذي إجابة الطالب بقدر عالي من الدقة والوضوح مع تقدير وإجلال الله عز وجل فقال خلق فعل ماض لم ينسى فاعله ولن اكتب مبني للمجهول تأدبا مع الله عز وجل.
مدى دقة الإجابة
في وسط يعمه الدهشة والفرح من إجابة الطالب أكد جميع المصححين أن إجابة الطالب صحيحة جدا ولا يوجد بها أي خطأ إلا أنها أظهرت مدى إحترام الطالب وإجلاله للذات الإلهية فلم يعمد إلى إتباع طريقة الإعراب التي تعلمها في المادة إلا أنه حرص على أن تكون إجابته صحيحة في السياق اللغوي مع الحفاظ على التأدب في وجود الخالق.