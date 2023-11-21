محدش هيجبها غير العبقري .. ما تراه أولاً سيكشف حقيقة لا أحد يعرفها عنك .. اختبار شخصية يُعجبك

اختبار الشخصية المفيد

نقدم لكم اليوم اختبارًا جديدًا ومفيدًا للغاية يساعدكم في التعرف على إحدى الصفات التي تميزكم والتي قد لا يعلمها الأشخاص من حولكم، وذلك اعتمادًا على الإجابة التي تقدمونها من خلال الرسم التوضيحي التالي، دعونا نلقي نظرة على الصورة التالية ونحدد أول شيء جذب انتباهكم.

1- الشمعة

إذا كانت الشمعة هي ما جذبت انتباهكم، فمن المرجح أنكم تعطون الأولوية للتخطيط في حياتكم وتتجنبون أن يؤذيكم أحد. المال لا يسبب لكم قلقًا، حيث يوجد جوانب أكبر تحظون بها في حياتكم. تعيدون اللطف، محافظين على حياة بسيطة بدون تكبر، الفكاهة جزء من منهجكم في الحياة.

2- وجه شخص يتطلع للأمام

شخصية تحتكمون إلى التحكم، مُقدرين الدوام لما تملكونه. على الرغم من الانطباع القوي للآخرين، قد تكونون في الحقيقة ضعفاء وتشعرون بالوحدة، قد يصفكم بعض الأشخاص بأنكم صعبون التعاون معهم، وفي بعض الأحيان تشعرون بالحنين والاشتياق للماضي، وتتميزون بقوة كبيرة، تعملون بجد وبحزم حتى تحت الضغط، وتتحملون المسؤولية تجاه الأشخاص الذين تحبونهم. تمتلكون حاسة حادة للتعرف على خصائص الناس وتظلون أوفياء