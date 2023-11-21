دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يقدم طبيب أمريكي وصفة طبيعية بسيطة للتغلب على الشعر الأبيض في فترة قصيرة، يُعتبر الشعر الأبيض أو التساقط المبكر مشكلة رئيسية بالنسبة لبعض الأشخاص، حيث يظهر الأشخاص الذين يعانون من هذه المشكلة أكبر سنًا مما هم عليه فعليًا، ونظرًا لأن هذه المشكلة غالبًا ما تكون مرتبطة بأسباب هرمونية أو نفسية، فإن علاجها غير فعّال في معظم الأحيان.

التخلص من الشعر الابيض

[«ياريتني جربتها من زمان»…طبيب امريكي يقدم وصفة طبيعية بسيطة للقضاء على الشعر الأبيض في فترة قصيرة..جربيها فوراً]

نشر موقع طبي أمريكي متخصص تفاصيل وصفة بسيطة تساعد كثيرًا في تجديد هذا الصبغة، مما يفتح الباب أمام إمكانية كبيرة لاستعادة لون الشعر الأسود، تتضمن المكونات حوالي 200 مل من زيت الكتان و4 ليمونات و3 فصوص ثوم وكيلو واحد من عسل النحل الطبيعي، للتحضير قم بخلط هذه المكونات جيدًا حتى تحصل على قوام سائل وقم بتخزينها في الثلاجة. الجرعة الموصى بها يوميًا هي نصف ملعقة صغيرة، تُتناول تقريبًا قبل الوجبات بحوالي 25 دقيقة.

نصائح للتخلص من الشعر الابيض

تجنب التوتر والضغوط النفسية، حيث يعتبر الضغط النفسي أحد العوامل المساهمة في ظهور الشعر الأبيض.

تناول غذاء صحي ومتوازن يشمل العناصر الغذائية الضرورية لصحة الشعر، مثل البروتين والفيتامينات والمعادن.

استخدام زيوت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان لترطيب فروة الرأس وتعزيز صحة الشعر.

تجنب التعرض المفرط للحرارة من أدوات التصفيف مثل مكواة الشعر ومجفف الشعر.

اللجوء إلى صبغات الشعر الطبيعية التي تحتوي على مكونات قليلة من المواد الكيميائية الضارة.