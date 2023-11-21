فكرة متخطرش على بال العفريت.. طرق جديدة لتقشير الرمان .. هتقشري 10 كيلو بسرعة الصاروخ بدون تعب أو مجهود!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - فاكهة الرمان من أفضل الأغذية التي يمكن تناولها بشكل منتظم لضبط مناعة الجسم وتقويتها ضد الإصابة بالأمراض، كما أنه يعمل على تعزز الصحة العامة للجسم، ولذلك يجب علينا تناوله بحرص كل فترة ، وعلي الرغم من ذلك يصعب علي العديد تناوله بسبب صعوبة تقشيره ، ولذلك تعمل الامهات على تقشير وتفصيص الرمان بكمية كبيرة حتى يكون متاح في المنزل ويسهل تناوله بسهولة دون أن تأخذ تلك المهمة الوقت الطويل،ولقد توصلوا الي طرق عديدة تسهل علينا عملية تقشير الرمان .

تقشير الرمان بسرعة

بعد معرفة الفوائد الكثيرة للرمان يجب الاهتمام بتناوله بشكل دائم ولذلك تم العمل علي ان يكون هناك طرق تسهل علينا تناوله ومنها :-

تبدأالخطوات بتوفير سكين ملائم حاد، وحضري كمية الرمان المطلوب تفصيصها ومن ثم قومي بتقطيعه إلى نصفين بعد غسل الرمان جيدا وتجفيفه.

بعد تقطيع الرمان كل ثمرة إلى نصفين، يمكنك تحضير فلانشة تقطيع الفاكهة ومن ثم ستكون جاهزة لبدء تفصيص الرمان.

قومي بقلب نصف الرمانة على الفلانشة ثم قومي بالطرق الخفيف عليها بالسكين ومن ثم ابدئي في تفصيص الرمان بسهولة.

تكرار خطوة تفصيص الرمان بتلك الطريقة حتى تنتهي من كل الكمية.

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طريقة أخرى لتفصيص الرمان بسرعة

نقوم بوضع ثمار الرمان في وعاء مناسب حتى يتم غسله ثم تجفيفه بفوطة ملائمة، ومن ثم يتم بدء تقطيع الثمار.

تقطع كل ثمرة من ثمار الرمان إلى 4 جزاء وبذلك يكون من السهل تفصيصها.

يساعدك تقطيع ثمرة الرمان إلى أربعة أجزاء على سرعة وسهولة تفصيص كل كمية الرمان في أسرع وت.

يمكنك بعد تفصيص الرمان تعبئته في أكياس أو عمل عصير، أو تحضير وصفة دبس الرمان.