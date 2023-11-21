“مش هتروح لدكتور تاني من النهاردة” .. تعرف على أفضل طريقة على الإطلاق لتنظيف الأذن من الشمع في البيت بدون ألم وبدون أي تكاليف .. هتنضفها ببلاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعاني العديد من الأشخاص من تراكم الشمع داخل الأذن، مما يمكن أن يسبب ألمًا شديدًا وشعورًا بالتعب والإرهاق، في بعض الحالات يكون من الصعب زيارة طبيب أذن خاص في الوقت الفوري، لذلك هناك طريقة بسيطة وآمنة لإزالة الشمع وتنظيف الأذن بشكل صحيح دون أن يتسبب ذلك في أي آثار سلبية لاحقًا، سنقوم في هذا المقال بشرح الطريقة الصحيحة لتنظيف الأذن من الشمع في المنزل بالتفصيل.

إزالة الشمع من الإذن بالمنزل

عند تعرضنا لألم حاد في الأذن ونقوم بتنظيفها بدون إشراف طبيب، يجب أن نتخذ الحذر الكافي ونقوم بذلك بدقة وعناية فائقة والأذن هي من الأعضاء الحساسة جدًا في جسم الإنسان، وبالتالي يجب حمايتها بعناية لتجنب أي آثار سلبية إضافية تؤثر عليها بشكل أكبر.

خطوات غسل الإذن من الشمع في المنزل

إذا زاد ألم الأذن ولم يكن من الممكن الاستعانة بطبيب في الوقت الحالي يمكن اتباع الخطوات التالية لتنظيف الأذن بطريقة بسيطة وصحية في المنزل:

قم بوضع كمية من الماء على البوتاجاز وسخّنها حتى تصل درجة حرارة الماء إلى ما بين 37 و40 درجة مئوية.

بعد أن يبرد الماء قليلاً املأ سرنجة به.

ضع السرنجة برفق من أعلى في الأذن حتى يتم إذابة الشمع.

هذه العملية يجب أن تستمر لمدة تقريبية 10 دقائق.

سيتم ذوبان الشمع وخروجه مع الماء من الأذن.

قد يشعر الشخص بألم بسيط قد يزول بعد مرور بعض الوقت.

إذا استمر الألم أو تفاقم، يجب الاتصال بالطبيب على الفور للفحص الطبي.