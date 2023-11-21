دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يختلف تصميم حوض الحمام عن غيره من الأحواض حيث إن منذ بداية تصنيع وتصميم هذا الحوض يوجد به شئ مختلف وهو مهم وخطير للغاية ألا وهي الفتحة الصغيرة، حيث يوجد في حوض الحمام فتحة صغيرة أسفل الصنبور يتجاهل وجودها الكثيرون وهي تمثل دور هام ومفيد لا ينتبه إليه البعض وتجنب حدوث أي أضرار البعض في غنى عنها، ولهذا من المهم التنويه عن هذه الفتحة وأهميتها وهذا ما سنوضحه في هذا المقال التالي بالتفصيل.

سر الفتحة الصغيرة بحوض الحمام

["ولا الجن الأزرق يعرفها” .. تعرف على السر وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. السبب ما يخطرش على البال!!!]

“ولا الجن الأزرق يعرفها” .. تعرف على السر وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. السبب ما يخطرش على البال!!!

تعد الفتحة الصغيرة في حوض الحمام لها دور هام جداً، في البداية يتكون حوض الحمام من حوض وصنبور وفتحة تصريف المياه إلى جانب فتحة صغيرة تبعد عدة سنتيمترات عن صنبور الحوض، وتعمل هذه الفتحة على تسريب المياه قبل أن تغمر الحوض حتى تجنب حدوث أي آثار سلبية وأضرار تلحق بالحمام والمنزل قد تضر أفراد الأسرة وتلحق بهم أضرار مادية أو معنوية.

أهمية الفتحة الصغيرة بحوض الحمام

["ولا الجن الأزرق يعرفها” .. تعرف على السر وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. السبب ما يخطرش على البال!!!]

“ولا الجن الأزرق يعرفها” .. تعرف على السر وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. السبب ما يخطرش على البال!!!

للفتحة الصغيرة في حوض الحمام أهمية كبيرة وعدة إستخدامات مفيدة نذكر منها ما يلي:

تعمل على تهوية الحوض وعدم تراكم أي أوساخ به.

تساهم الفتحة الصغيرة في تدفق المياه ومنع حدوث فيضان داخل الحمام.

تسريب المياه قبل أن تغمر الحوض.

الحفاظ على حركة الهواء وتدفق خط الصرف بشكل كامل.

مقاومة المياه عن طريق الصرف.

منع التدفق الزائد وتوفير طرق صحيحة بتسريب الماء عبر الأنابيب.

إستخدام إبرة رفيعة في تسليك الفتحة وتنظيفها، إلى جانب إستخدام الخل والليمون بشكل مباشر لتنظيف الفتحة من أي رواسب تعلق بها.