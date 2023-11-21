دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في منازلنا تكمن أحيانًا كنوز صغيرة، ومن بين هذه الكنوز هناك قطعة صغيرة وقديمة يمكن أن تتحول إلى كنز كبير إذا تم استغلالها بشكل صحيح يتعلق الأمر هنا بالتلفازات القديمة، تلك الجواهر الضائعة في زمن التكنولوجيا الحديثة، في فترة ليست ببعيدة، كانت التلفزيونات القديمة تعتبر جزءًا لا يتجزأ من كل منزل. ورغم أنها فقدت شهرتها مع تقدم التكنولوجيا وتطور الأجهزة الإلكترونية، إلا أن هناك قيمة كبيرة تنتظر اكتشافها في هذه القطع القديمة التلفاز القديم يحمل تاريخًا وذكريات، ولكن العديد من الناس قد نسوا قيمته وقاموا بالتخلص منه بسبب التطور التكنولوجي السريع إنه كنز يمكن استغلاله بشكل مبتكر، وفي هذا المقال سنكشف عن أهمية هذا الكنز المهمل وكيف يمكن للأفراد الاستفادة منه بطرق مبتكرة تتيح لهم الحصول على قيمة مالية غير متوقعة.

طريقة استخراج جهاز الضغط الكهربائي من جهاز التلفزيون القديم

[اوعي ترميه او تتخلص منه!! ... قطعة قيمة في" التلفزيون القديم" تساوي ٥٠ ألف جنيه وأكثر...كنز في بيتك وانت متعرفش!!]

فصل الطاقة: تأكد من أن التلفزيون متصل بمصدر الطاقة (الكهرباء) وأنه معطل أو مغلق.

فصل الكابلات: قم بفصل كابل الطاقة الرئيسي الذي يتصل بجهاز التلفزيون.

فحص اللوحة الخلفية: ابحث عن اللوحة الخلفية لجهاز التلفزيون. قد يكون هناك غطاء أو لوحة يجب فتحها للوصول إلى جهاز الضغط الكهربائي.

إزالة الجهاز: ابحث عن جهاز الضغط الكهربائي، وقم بفك البراغي أو القفل الذي يثبته في مكانه على اللوحة الداخلية.

فصل الكابلات الداخلية: بعد إزالة الجهاز، قم بفصل الكابلات الكهربائية الداخلية التي تتصل به. قد تكون هناك كابلات موصولة بوصلات محددة.

حفظ بعناية: يفضل حفظ الجهاز الكهربائي بعناية لاستخدامه مستقبلاً إذا كان في حالة جيدة. إذا كنت لا تعتزم استخدامه، فتأكد من التخلص منه بطرق آمنة ومستدامة.

استخدامات جهاز الضغط العالي

تشغيل المعدات الصناعية: يستخدم جهاز الضغط العالي في العديد من الصناعات مثل النفط والغاز والكيماويات لتشغيل المعدات والأنابيب التي تحتاج إلى ضغط عالي لضمان فعالية العمليات.

توليد الطاقة: في محطات توليد الطاقة، يُستخدم الضغط العالي لتشغيل محركات البخار والتوربينات، مما يساهم في توليد الكهرباء.

الصناعات الكيماوية: يعتبر الضغط العالي ضروريًا في تصنيع المنتجات الكيماوية، حيث يساعد في عمليات التفاعلات الكيميائية والتحكم فيها.

الطب: في مجال الطب، يستخدم الضغط العالي في تقنيات مثل تصوير الرنين المغناطيسي (MRI) والتفتيش الغير تدميري.