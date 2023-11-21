دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هل خطر ببالك في مرة من المرات تلك الفكرة المذهلة والطريقة السحرية التي تجعلك تتمكن من فتح القفل المغلق دون أن تستخدم المفتاح الخاص بالقفل؟ نقدم لكم طرق لم يتوقعها أحد من قبل لكي تسهل عليكم عملية فتح القفل المغلق في حال قام أحد بوضع المفتاح في مكان ما ولم يتذكر مكانه أو تم فقد المفتاح الخاص بالقفل ولم تتمكنوا من فتح القفل، باستخدام أسهل الأدوات تستطيعون فتح هذا القفل، علماً بأن تلك الطرق لا تتطلب أي مبالغ مالية أو معدات كبيرة فقط تابعوا قراءة مقالنا لتتعرفوا على المزيد حول هذا الأمر.

علبة الكنز واستخدامها في فتح القفل المغلق

[“استعملها في الحلال بس” .. طريقة سحرية ومضمونة 100% لفتح أي قفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. جربها مش هتندم!!!]

“استعملها في الحلال بس” .. طريقة سحرية ومضمونة 100% لفتح أي قفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. جربها مش هتندم!!!

علب الكنز تعتبر من أكثر الأدوات التي يمكن استخدامها في فتح القفل المغلق بكل سهولة، ويمكن القيام بهذه المهمة عبر إتباع هذه الخطوات :

بعد القيام بفتح علبة الكنز، عليك قطع الجهة الموجودة بالأعلى بها.

وبعد ذلك قم بقصها لتأخذ شكل حرف T.

قم بعد ذلك بتثبيتها مكان المفتاح داخل القفل.

ويتم لفها بالاتجاه ناحية الفتح.

وسيتم فتحه فوراً.

مشبك الورق واستخدامه في فتح القفل المغلق

[“استعملها في الحلال بس” .. طريقة سحرية ومضمونة 100% لفتح أي قفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. جربها مش هتندم!!!]

“استعملها في الحلال بس” .. طريقة سحرية ومضمونة 100% لفتح أي قفل في ثواني لو مفتاحك ضاع منك .. جربها مش هتندم!!!

يعتبر مشبك الأوراق من الأشياء التي يمكن من خلالها فتح القفل المغلق بكل سهولة دون مواجهة صعوبة في هذا الأمر، حيث يتم ذلك عبر تلك الخطوات:

عليك فتح واحداً من الأطراف التي توجد في المشبك.

وعند فرد جانباً منه يتم إدخاله مكان المفتاح في القفل.

ويتم لفه يميناً ويساراً.

وسيتم فتح القفل المغلق.