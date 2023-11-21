دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إرتفعت قيمة فاتورة الكهرباء في الفترة الأخيرة بشكل كبير وصارت من الأمور المزعجة للكثيرين، لأنه لا غنى عن استخدام الأجهزة الكهربائية بشكل يومي والتي تتمثل في الغسالات والثلاجات والأفران وأجهزة الراوتر وغيرها من الأجهزة المنزلية المعتاد إستخدامها فيؤدي هذا إلى إرتفاع فاتورة الكهرباء، لذلك لجأ الكثير من الأفراد إلى محاولة تخفيض إستخدام الكهرباء لتوفير الكهرباء والمال إلى جانب حماية البيئة والحفاظ عليها وستعرف على هذه الطرق بالتفصيل في المقال التالي.

طرق خفض فاتورة الكهرباء

["ولا الجن الأزرق يقدر يكشفك".. طريقة عبقرية لخفض فاتورة الكهرباء ودفع ربع الثمن لجميع العدادات .. وفر فلوسك!!!]

“ولا الجن الأزرق يقدر يكشفك”.. طريقة عبقرية لخفض فاتورة الكهرباء ودفع ربع الثمن لجميع العدادات .. وفر فلوسك!!!

يوجد عدة طرق مختلفة تسهل توفير الطاقة بكمية كبيرة ولحماية البيئة بشكل كبير ومن هذه الطرق ما يلي:

يجب إختيار الأجهزة التي لا تستهلك طاقة بشكل كبير من أجهزة كهربائية مثل الغسالات.

نقلل من إستخدام الأجهزة الكهربائية التي تستهلك طاقة كبيرة مثل التكييفات.

إستبدال المصابيح العادية بمصابيح موفرة للطاقة الكهربائية مثل LED أو CFC.

عدم تشغيل الأجهزة الإلكترونية لفترة طويلة خاصة التلفاز.

إستخدام مؤقتات الأجهزة مثل التلفاز والكمبيوتر لفترات محددة حتى لا يتم التشغيل طوال الوقت.

إغلاق الأجهزة الإلكترونية وفصلها مباشرة بعد الإستخدام.

طرق لتوفير إستهلاك الكهرباء

["ولا الجن الأزرق يقدر يكشفك".. طريقة عبقرية لخفض فاتورة الكهرباء ودفع ربع الثمن لجميع العدادات .. وفر فلوسك!!!]

“ولا الجن الأزرق يقدر يكشفك”.. طريقة عبقرية لخفض فاتورة الكهرباء ودفع ربع الثمن لجميع العدادات .. وفر فلوسك!!!

توجد عدة طرق تساعد على توفير الكهرباء وتقلل من قيمة الفاتورة ومن أبرز هذه الطرق ما يلي:

إستخدام ترموستات تقبل البرمجة لأنها تعد من أفضل الطرق الناجحة لتحسين إستهلاك الكهرباء والطاقة في المنزل.

يعمل الترموستات على تحديد درجة الحرارة وضبطها بشكل صحيح على حسب ما يناسب الإحتياجات الشخصية.

تعمل الترموستات على ضبط الحرارة سواء كان الفرد داخل المنزل أو خارجه.