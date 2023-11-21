دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الإنترنت هو الشغل الشاغل والحديث الغير منقطع للجميع، حيث أنه في ظل الثورة التكنولوجية الهائلة أصبح الإنترنت يغزو جميع المنازل بلا منازع، كما أن العديد من الأشخاص ينهون أعمالهم من خلاله بطريقة سلسة، لذلك ولمدى أهمية الإنترنت سوف نوضح لكم أهم الأسباب وراء ضعف الشبكة أو إنقطاع الإتصال، وكيفية الحفاظ على الإتِصال بأقوى إشارة وأفضل تحميل، لذلك أستمر في قراءة السطور التالية.

الإنترنت المنزلي

[ضاع عمرنا واحنا بنحطه في المكان الغلط .. خبير تكنولوجي يكشف عن أفضل الأماكن لوضع الراوتر في المنزل للحصول على أفضل سرعة للإنترنت .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ!!!]

ضاع عمرنا واحنا بنحطه في المكان الغلط .. خبير تكنولوجي يكشف عن أفضل الأماكن لوضع الراوتر في المنزل للحصول على أفضل سرعة للإنترنت .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ!!!

عقب انتشار الإنترنت المنزلي بمختلف أنواعها بدأ الغالبية العظمى من العملاء في الاستغناء عن باقات الإنترنت العادية واستبدالها باقات الإنترنت المنزلي التي تعتبر أكثر توفيرً من الباقات الاخرى، وبالرغم من أن الإنترنت المنزلي يتمتع بمميزات عدة إلا أن ضعف الإشارة يعتبر الأكثر شكوى من المشتركين به، وقد اعربت الشركة عدم مسؤوليتها عن ذلك وان الإتصال وكافة الأمور المتعلقة بالخط في حالتها الطبيعية ولا توجد بها أي مشاكل، لذلك قام المختصين بدراسة الوضع واكتشفوا أن ضعف الإشارة ناجم عن مكان الجهاز.

أفضل مكان لوضع جهاز الراوتر

[ضاع عمرنا واحنا بنحطه في المكان الغلط .. خبير تكنولوجي يكشف عن أفضل الأماكن لوضع الراوتر في المنزل للحصول على أفضل سرعة للإنترنت .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ!!!]

ضاع عمرنا واحنا بنحطه في المكان الغلط .. خبير تكنولوجي يكشف عن أفضل الأماكن لوضع الراوتر في المنزل للحصول على أفضل سرعة للإنترنت .. النت عندك هيبقى زي الصاروخ!!!

حدد المختصين أفضل مكان لوضع جهاز الروتر لاستقبال أقوى إشارة، ولاسيما أن يتم وضعه في مكان عالي يتوسط المنزل، وحبذا إذا وضع على طاولة خشبية وليست معدن لأنها ذات تأثير سيء علي توزيع الإشارة، فضلا عن تعديل إشارات الإستقبال لتكون موجهة الأقمار الصناعية ويتم تحديد ذلك وضبطه من قبل المتخصصين بالشركة.