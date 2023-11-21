«لن تستغني عنه طوال حياتك!!».. ضع القرنفل على الليمون بتلك الطريقة واكتشفي سر خطير بنفسك.. ازاي مكناش نعرفها!!

هتقول يارتني جربته من زمان .. طريقة تحضير مشروب القرنفل مع الليمون

وصفة الليمون والقرنفل، هي وصفة مذهلة تسهم بشكل استثنائي في تعزيز جهاز المناعة وهذه الوصفة لا تقتصر على تعزيز قوتنا المناعية فقط بل بل تلعب دورًا فعّالًا في:

مكافحة الأمراض والعدوى المختلفة في الجسم. لها قدرتها على دعم عملية فقدان الوزن بشكل ملحوظ ولا تقتصر فوائدها على ذلك فقط، بل يمكن لهذا المشروب أن يساهم في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

ويعمل هذا المشروب علي تطهير الكبد وتحسين وظيفة الجهاز الهضمي والكلى بشكل فعّال.

بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم القرنفل لتخفيف آلام الأسنان بشكل فعّال،حيث يمكن وضع حبة صغيرة من القرنفل على الأسنان لفترة قصيرة، مما يساعد في تخفيف الألم وتوفير راحة مؤقتة هذا الاستخدام البسيط يُظهر فعالية القرنفل في التخفيف من آلام الأسنان.

كيفية عمل المشروب السحري ” القرنفل بالليمون”

إحضار كلا من ( لترين من الماء المغلي ،و 2 – 3 حبات من القرنفل – ثمرة واحدة من الليمون – ملعقة كبيرة من عسل النحل) ، ثم تنقع حبات القرنفل في الماء المغلي ، وتنظف حبة الليمون جيدا وتعصر بعد مرور 10 دقائق من الغلي ، ويتم بعد ذلك تصفية المشروب جيدا ، ويضاف إليه مقدار معين من عسل النحل للتحلية ، وبذلك يصبح المشروب جاهزا للتناول.