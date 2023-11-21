الى باعه خسر كتير اوى …كنز في كل بيت تعرف عليه الان وطرق استخراجه .. تعالى اقولك تعمل ايه بالتلفزيون القديم.

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - نجد أنه في كل منزل يوجد بعض الأجهزة الكهربائية القديمة التي لم نعد بحاجة لاستخدامها وقد تكون تلك الأجهزة متوارثه من الأجداد والآباء، وأخص بالذكر التلفزيونات القديمه التي يمكن بيعها على أنها خردة، ولكن ما لا تعرفه أن هذا التلفزيون القديم يعتبر بمثابة كنز كبير، يمكن الاستفادة منه ونجد أنه خلال الفترة الأخيرة قد أصبح سعر التلفزيون القديم غالي جدا وفي هذا الموضوع، نذكر لكم طريقة ممتازة، لإعادة تدوير التلفزيون القديم واستخدامه بدلا من التخلص منه تابعونا للتفاصيل.

إعادة استخدام التلفزيون القديم

تلفزيون القديم يمكن إعادة استخدامه بطريقة جديدة من خلال صنع الصاعقه الكهربائي واستخدامه في المنزل للتخلص من عدة مشاكل، لعل من أبرزها الناموس، وفي الفقره القادمه سوف نذكر لكم طريقة عمل سائق كهربائي من التلفزيون القديم من خلال مجموعة من الخطوات.

خطوات عمل صاعق كهربائي من تلفزيون قديم

يمكن الاستفادة من جهاز التلفاز القديم في صنع صاعق كهربائي وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

في البداية نقوم باحضار مجموعة من العدد والأدوات التي سوف نستخدمها في الفك والتركيب بعد ذلك نقوم باحضار التلفزيون، ونقوم بالعمل على فك الاطار الخارجي له باستخدام المفكات.

بعد ذلك نقوم باستخراج البوردة الخاصة بجهاز التلفزيون وفي هذه البوردة سوف نجد جهاز الضغط العالي علينا أن نحتفظ بهذا الجهاز ونحضر جهاز تلفزيون اخر ونقوم بنفس الخطوات ونستخرج جهاز الضغط العالي.

الخطوة الأخيرة نقوم بعمل توصيلات بين تلك الأجهزة، وبهذا تكون صنعت صاعق كهربائي بكل سهولة وبدون تكليف.