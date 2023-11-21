“اوعى تسمي عيالك الأسماء دي” .. تحذير هام من الحكومة عند تسمية الأبناء الجدد بهذه الأسماء .. خلي بالك عشان مترجعش تقول معرفش!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ينبغي تجنب تسمية أبنائك باسماء محظورة حسب تحذير الحكومة المصرية للمواطنين عن تلك الأسماء الممنوعة للمواليد، الحكومة قامت بإصدار تنبيه مهم لجميع المواطنين المصريين بشأن الأسماء التي تتعارض مع القوانين، وهي تهدد بمعاقبة أي شخص يخالف هذه القوانين ويسمي أولاده بهذه الأسماء، في هذا المقال سنستعرض المزيد من المعلومات حول الأسماء الممنوعة وذلك لضمان أن الجميع يلتزم بالتعليمات والقوانين لتجنب أية عواقب قانونية.

ما هي الأسماء الممنوع تسميتها للمواليد في مصر

الحكومة المصرية قامت بمنع المواطنين من استخدام بعض الأسماء عند تسمية المواليد الجدد، وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، تشمل هذه الأسماء:

الأسماء التي تتعارض مع القوانين والشريعة الإسلامية.

الأسماء المركبة التي تحمل أجزاء متعددة.

الأسماء التي تعارض قيم المجتمع أو تتنافى مع التقاليد الاجتماعية.

بعض الأسماء الشهيرة مثل “مايا، ويارا، وريماس، ولمار” والتي تم تحديدها كأسماء ممنوعة.

ما هي عقوبة من يخالف القانون ويطلق على ابنه اسم ممنوع

قانون الأحوال المدنية ينص على معاقبة أولئك الذين يخرجون عن حدود القانون ويختارون أسماءً محظورة لأبنائهم الجدد، إذا تم تجاوز هذه القواعد واستخدام هذه الأسماء الممنوعة زيُفرض على المخالف غرامة مالية تصل إلى 200 جنيه وفي بعض الحالات الأكثر تفاقمًا يمكن أن يتم حبس الشخص لمدة تصل إلى عام. يجدر بالذكر أن هناك ضغوطًا لزيادة هذه الغرامة إلى 5,000 جنيه في مجلس النواب بهدف تشديد الالتزام بالقانون من قبل المواطنين.