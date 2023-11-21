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وزيت اللوز يحتوي قشر البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C وبالتالي يساهم في تبييض البشرة ويحميها من اثار الجذور الحرة تابعي السطور التالية للتعرف على طريقة التحضير: المكونات: 2 ملعقة من قشر البرتقال. ملعقة من زيت اللوز. ملعقة من جل الصبار. طريقة التحضير: نضيف قشر البرتقال المطحون مع جل الصبار وزيت اللوز حتى تتكون عجينة ناعمة ثم توزع على الوجه والرقبة. ونتركها لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم تغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي جمال ونضارة بشرتك

. تكرر الوصفة مرتين أسبوعيا لتبييض الوجه والتخلص من التجاعيد والبقع الداكنة. الفازلين قبل النوم وزيت الزيتون يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام الفازلين وزيت الزيتون قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام الفازلين وزيت الزيتون قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام

الفازلين وزيت الزيتون قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة لمدة 3 أيام.