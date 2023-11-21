دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ابتعد عن شراء هذا النوع من الزيت الذي يتسبب في تدمير الكبد وربما يصل الأمر إلى وفاة جميع أفرد الأسرة، حيث أنه في ظل زيادة الأسعار لجميع أنواع المنتجات الاستهلاكية التي يحتاج إليها المواطنين يستغل الكثير من الأشخاص هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار ويقومون بإضافة بعض المواد التي لم يُعرف مصدرها لزيادة الكمية ولا يهتمون ما إذا كانت تُسبب أضرار على الناس أو لا، لذلك لابد من التأكد من مصدر الزيت الذي تقوم بشرائه قبل أخذه وابتعد عن المنتجات مجهولة المصدر.

ابتعد عن شراء زيت الطعام مجهول المصدر

[“اوعى تشتريه حتى لو ببلاش” .. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. عيالك هتموت بسببك خلي بالك!!!]

“اوعى تشتريه حتى لو ببلاش” .. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. عيالك هتموت بسببك خلي بالك!!!

المجتمع الذي نعيش فيه أصبح يتغيب عنه الضمير لاسيما أن جشع التجار المادي انتشر بشكل كبير وخصوصاً في ظل تلك الأوضاع المريرة التي يزداد فيها الأسعار بشكل جنوني، حيث يقوم بعض التجار بغش المواطنين عند بيع الزيت ويقوموا بإعادة تدوير الزيت المستعمل، حيث يقوموا بشراء الزيت القديم المستعمل وإعادة تدويره مرة أخرى وبيعه للناس بأسعار مُخفضة وهناك العديد من الأشختص يضطروا لشرائه رغم أنه مجهول المصدر وذلك نظراً لارتفاع أسعار أنواع الزيوت الأخرى في السوق.

ما هي أضرار الزيوت معادة التدوير؟

[“اوعى تشتريه حتى لو ببلاش” .. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. عيالك هتموت بسببك خلي بالك!!!]

“اوعى تشتريه حتى لو ببلاش” .. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. عيالك هتموت بسببك خلي بالك!!!

جدير بالذكر أن وزارة الصحة قد أكدت على مخاطر الزيوت التي تم إعادة تدويرها وحذرت الجميع من شرائها أو استعمالها أثناء طهي الطعام، حيث أنه ذو تأثير خطير على صحة الإنسان والذي ينتج عنه ما يلي :

تليف الكبد.

تدمير الجهاز المناعي لجسم الإنسان.

ولذلك انصح وزارة الصحة الجميع بعدم شرائه أو استخدامه حتى لا يُصاب أي شخص بتلك الأضرار المُهلكة.