وضع الطيران ومدى أهميته لمستخدمي الهواتف الذكية

«ولا الجن الأزرق يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

يمكن أن يستفيد جميع مستخدمي الهواتف الذكية من خاصية وضع الطيران في العديد من الفوائد، وذلك مثل :

إذا كنت تعاني من مشكلة في بطارية الهاتف والتي تعمل على تسريب الشحن يمكنك الاحتفاظ بها لمدة أطول عند تفعيل خاصية وضع الطيران.

لا يتم وصول أي رسائل مزعجة أو مكالمات في حال كنت ترغب في ذلك ما عليك سوى تفعيل وضع الطيران.

يمكنك المحافظة على كافة البيانات التي تتوفر على هاتفك من خلال تفعيل هذه الخاصية.

خاصية وضع الطيران وأهمية تفعيله في الجوالات في الطائرة

«ولا الجن الأزرق يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

ضبط الهواتف على وضع الطيران أثناء ركوب الطائرة يعد من الأمور المهمة التي ينبه عليها طاقم الطائرة لجميع الركاب، إذ أن طاقم الطائرة يقوم بالتواصل بشكل مستمر مع الطاقم الذي يوجد في مقر الشركة على الأرض لتلقي التعليمات المهمة وكذلك لإخبارهم بأي مشكلة قد تحدث في الطائرة، وفي حال لم يتم تفعيل تلك الخاصية ربما يؤثر على قوة الشبكة ومن ثم صعوبة التواصل مما قد ينتج عن ذلك بعض المشكلات.