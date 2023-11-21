دوت الخليج - كتب احمد صلاح - السعودية ولأول مرة تسعد جميع المقيمين في المملكة بهذه الخدمة الجديدة.. تعرف عليها,

في خطوة مبتكرة ومتطورة تهدف إلى تحسين تجربة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تحمل اسم “الهوية الرقمية لأفراد الأسرة”.

تأتي هذه الخدمة الجديدة كجزء من الجهود المستمرة لتطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين في المملكة، وتعكس التزام المملكة بالابتكار والتقدم التكنولوجي.

2. تحسين التخطيط الأسري

تساهم الهوية الرقمية لأفراد الأسرة في تحسين التخطيط الأسري وإدارة الأسرة بشكل أفضل. يمكن للمستخدمين تسجيل تفاصيل أفراد الأسرة والحصول على معلومات محدثة عنهم، مما يساعد في تنظيم الأنشطة اليومية واتخاذ القرارات المستنيرة.

3. زيادة الأمان والخصوصية

تولي الهوية الرقمية لأفراد الأسرة اهتماماً كبيراً بالأمان والخصوصية. توفر هذه الخدمة طبقة إضافية من الحماية لبيانات الأسرة، مما يضمن سرية المعلومات ويحميها من الوصول غير المصرح به.

خطوة 1: تسجيل الدخول إلى النظام الإلكتروني

يجب أولاً التسجيل في النظام الإلكتروني للجوازات السعودية باستخدام البيانات الشخصية المعتمدة.

خطوة 2: اختيار الخدمة المطلوبة

بعد تسجيل الدخول، يمكن اختيار الخدمة المطلوبة من قائمة الخدمات المتاحة، مثل تسجيل مولود جديد أو تحديث بيانات الأسرة.

خطوة 3: ملء النماذج وتقديم الطلب

يجب ملء النماذج المطلوبة بدقة وتقديم الطلب عبر النظام الإلكتروني.

ختامًا

تمثل خدمة الهوية الرقمية لأفراد الأسرة خطوة هامة نحو تطوير الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية. تسهم هذه الخدمة في تحسين تجربة المستفيدين وتبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بأفراد الأسرة، مما يعزز من راحتهم ورضاهم.

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