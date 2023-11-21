بالبكيني ابو فتله .. فتاة سعودية تفعل المستحيل وتثير غضب السعوديين بسبب ما فعلته بوصلة رقص هزت الشباب من غرفة نومها

فنون - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مقطع فيديو صادمًا لفتاة سعودية شبه عارية وهي ترقص على شيلة سعودية شهيرة . وظهرت الفتاة السعودية في الفيديو شبة عارية مرتدية فستانًا باللون الأخضر كاشفة عن أفخاذها، و ترقص .

بدأت في الآونة الأخيرة ظهور عدد كبير جدا من المقاطع المنتشرة علي مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة جدا وخاصة في الدولة التي تعرف بالعادات والتقاليد أنها المملكة العربية السعودية التي ظهر فيها عدة مقاطع لا نساء ترقص بطريقة كبيرة وتحس علي الجرئة في نشر الفيديوهات.

حيث ظهر مقطع فيديو علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام لا فتاة سعودية ترقص وبالكاد لا ترتدي اي ملابس علي جسدها حيث كانت ترتدي فستان من اللون الازرق الذي كشف كل شئ في جسدها وكانت الفستان لاصقة علي الجسم بصورة كبيرة وبدأت ترقص و تتمايل بصوره جذبت المتابعين نحوها.

وانهالت التعليقات عليها بصوره كبيره جدا حيث وصفها البعض بانها غلبت الجميع في رقصها مثل الراقصة صافيناز و لورديانا حيث بدأت تظهر جسدها المتناسق والرشيق وبدأت ترقص بطريقة في الروعة والجمال.

كما أثار مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع تويتر، غضباً عارماً عقب ظهورها ترقص بهذا الشكل المثير.

