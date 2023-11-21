هتبقى شبه الملايكه .. وصفة النشا والخل المعجزة لتفتيح البشرة وازالة كل البقع والتصبغات... من أول استعمال لن تصدقي بياض الثلج

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تتمنى العديد من السيدات الحصول على بشرة بيضاء كالثلج وخالية من البقع والتصبغات وغيرها من الآثار التي تصيب البشرة نتيجة عوامل الجو المختلفة ، وإليكِ الوصفة السحرية ذات المكونات الطبيعية المتوفرة في كل منزل وأهمها النشا والخل حيث يعمل الخل على تنظيف البشرة من الملوثات المتراكمة التي تعمل علي تكون البقع أو الحبوب كما يعمل النشا على تفتيح وتنعيم البشرة لتصبح ناعمة و بيضاء مثل الأطفال.

وصفة الخل والنشا لبشرة بيضاء كالقمر

يدخل الخل والنشا في العديد من مستحضرات التجميل نظرا لأهميتها سواء في تفتيح وتنعيم البشرة أو في علاج البقع السوداء وتصبغات البشرة حيث يعملان على تنظيف الملوثات والدهون المتراكمة بالبشرة وتوحيد لون الجلد وترطيبه لتحصلي على وجه ناعم وأبيض كالثلج.

المكونات المطلوبة لتحضير وصفة الخل والنشا السحرية

ملعقتان من نشاء الذرة.

ملعقتان كبيرتان من خل التفاح.

ملعقة ونصف من الحليب.

نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من زيت الورد.

طريقة تحضير الوصفة السحرية من النشا والخل وكيفية الاستخدام

يتم تحضير الوصفة المعجزة من الخل والنشا من خلال عدة خطوات بسيطة وهي: