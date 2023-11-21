طول عمرك بتسلقى البيض غلط”…. 4 أسباب مدهشة وراء وضع حجارة صغيرة مع البيض أثناء سلقه على النار… جربيها وهتعرفي أهميتها

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض يعتبر جزءًا أساسيًا من روتين التغذية اليومي للبشر وهو معروف بقيمته الغذائية العالية، فيتميز البيض بارتفاع نسبة البروتينات فيه، مما يجعله مصدرًا هامًا للتغذية للكثيرين الذين يستهلكونه بكميات كبيرة، وهذا الاستهلاك الشائع يشجع على تربية مجموعة متنوعة من الدواجن لتلبية الطلب على هذا المصدر الغني بالبروتين الذي يعتبر أساسيًا لصحة الإنسان بالإضافة إلى البروتين يحتوي البيض على نسب مهمة من الدهون ويحيط به العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تلعب دورًا حيويًا في دعم الصحة العامة.
فوائد البيض المسلوق
البيض المسلوق يعتبر مصدرًا غنيًا بالمعادن والفيتامينات الأساسية، يتميز هذا الطعام بأهميته في توفير تغذية صحية لمجموعة متنوعة من الأشخاص، فإنه مناسب لكبار السن الذين يبحثون عن تغذية متوازنة وأيضًا يعتبر خيارًا ممتازًا للأسر ذات الدخل المحدود والأطفال الذين ينمون بسرعة، بالإضافة إلى ذلك يعتبر البيض المسلوق خيارًا جيدًا لأولئك الذين يسعون إلى مراقبة استهلاكهم للسعرات الحرارية.
ويمكن أن يكون البيض ذو أهمية خاصة للشبان الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة من البروتين لبناء وتقوية عضلاتهم، فيجب ملاحظة أنه في بعض المناطق يتم إضافة حصاة صغيرة إلى الماء أثناء غلي البيض لمساعدة في توفير المياه.
الوقت الملائم لسلق البيض
للحفاظ على طعم وشكل وقوام البيض المسلوق بشكل مثالي يجب معرفة المدة المناسبة لغليه وهي كالتالي:
- عندما تترك البيض المسلوق لمدة تقارب 4 دقائق ستجده سائلًا وغير متماسك.
- إذا اخترت ترك البيض لمدة تتراوح بين 4 و 8 دقائق سيتجمع ويصبح متماسكًا إلى حد معين.
- يمكنك ترك البيض لمدة تصل إلى 10 دقائق لينضج بشكل كاف