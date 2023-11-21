من غير ولا مليم .. استخدم هذا الرقم السري بهذه الطريقة وسوف تحصل علي كلمة السر بدون برامج أو تطبيقات

إمكانية من الوصول إلى الباسورد او الرقم السري الخاص بالواي فاي دون اللجوء لتلك البرامج

لإعداد اتصالك بشبكة الواي فاي على هاتفك فيمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح قائمة الواي فاي.

ابحث عن الشبكة القريبة التي تظهر بإشارة قوية واخترها من بين الشبكات المتاحة.

ستحتاج إلى إعادة تكوين الشبكة. انقر على “إعداد شبكة جديدة” أو أي خيار مماثل يتوافق مع هاتفك.

ادخل اسم الشبكة الذي اخترته.

سيُطلب منك أيضًا إدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة، يفضل استخدام كلمة مرور قوية لضمان الأمان وتجنب استخدام كلمات سهلة مثل “admin”.

ادخل العنوان الـ IP المطلوب مثل: 192.168.1.5.

انقر على “توصيل” وستتصل بالشبكة دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور مرة أخرى.

عبر تلك الخطوات تتمكن فتح الواي فاي المغلق

بالطبع هذه هي الخطوات القياسية لإعادة تعيين جهاز الموجة إذا كنت تمتلكه بالفعل، فكل ما عليك فعله هو الضغط على زر إعادة التعيين لمدة 10 ثواني، وبعد ذلك ستتم إعادة تشغيل الشبكة بنجاح.

من ناحية أخرى هناك برامج مُستخدمة لاختراق شبكات الواي فاي، مثل برنامج رصد لوحة المفاتيح، يمكن لهذا البرنامج مراقبة كلمة المرور المستخدمة أثناء اتصال جهاز بشبكة واي فاي جديدة، وبالتالي يتيح لك الوصول إلى كلمة المرور الجديدة بوسائل غير مشروعة.