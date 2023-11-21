دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول أحد الأساسيات في الحياة اليومية، في كل منزل، وفي كل مكان عمل، وفي كل مكان عام من خلال البحث في مكونات الهواتف الذكية وما تحتويه لخدمة البشر وتسهيل وإتمام المهام، يحتوي الهاتف على العديد من الميزات، بما في ذلك ميزة وضع الطائرة، والتي يتم استخدامها عند ركوب الطائرة أثناء السفر لإيقاف المكالمات واستقبال وإرسال الرسائل، ولكن هذا فهم خاطئ من قبل الجميع، وهناك العديد من المزايا لهذه الميزة سنستعرضها بالتفصيل في هذا المقال.

ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطائرة؟!

[ولا الجن الأزرق يعرفها!!.. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران؟!.سر لم تكن تعرفه من قبل؟!!]

المزايا الرئيسية لوضع الطائرة على الهاتف المحمول:

1. حماية بيانات الجوال: تساعد في حماية بيانات الجوال عند فصله عن الشبكات الخلوية والإنترنت.

2. سرعة شحن البطارية: تسرع عملية شحن البطارية عند تفعيل وضع الطائرة، حيث يتم إيقاف العمليات الخلفية التي تستهلك الطاقة.

3. *إيقاف Bluetooth: يطفئ ميزة البلوتوث، مما يعزز الخصوصية ويوفر الطاقة.

4. توفير البطارية: يطيل عمر البطارية من خلال منع الاتصال بالشبكات واستخدام الإنترنت، مما يحافظ على الطاقة لفترة أطول.

5. توقف البحث عن شبكات الواي فاي: يتوقف الهاتف عن البحث عن شبكات الواي فاي في المحيط.

6. تعطيل الوصول إلى الإنترنت: يقلل من استخدام هواتف الأطفال عند تفعيل وضع الطائرة.

[ولا الجن الأزرق يعرفها!!.. لن تصدق ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران؟!.سر لم تكن تعرفه من قبل؟!!]

7. إيقاف Bluetooth: يمنع التواصل اللاسلكي مع أي هاتف آخر.

8. حجب إشارات نظام تحديد المواقع (GPS): يحجب استقبال إشارات نظام تحديد المواقع.

9. عدم الحاجة إلى إيقاف تشغيل الهاتف: يزيل الحاجة إلى إيقاف تشغيل الهاتف تمامًا عند تفعيل وضع الطائرة.