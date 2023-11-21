دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عندما نستخدم حوض الحمام في غسل اليدين نلاحظ وجود فتحة صغيرة أسفل صنبور المياه ، وتبدو هذه الفتحة غير مهمة لكن على العكس في طريقة تصميمها ووجودها في هذا المكان ضروري جداً فهذه الفتحة التي يعتقد البعض أنه مكان غير مناسب يجنب حدوث كوارث معقدة في الحمام وهذا قد يجرنا إلى دفع تكاليف مالية كنا في غنى عنها أو أضرار منزلية وهذا سنوضحه بالتفصيل في السطور التالية.

ضرورة وجود فتحة في حوض الحمام

["ولا الجن الأزرق يعرفها" .. ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. الإجابة هتصدمك!!!]

“ولا الجن الأزرق يعرفها” .. ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. الإجابة هتصدمك!!!

يتكون حوض الحمام من حنفية واحدة وصنبور وحوض معاً وسدادة لو أردنا الإحتفاظ بالمياه ومع هذا كله يوجد فتحة صغيرة موضوعة في مكان مرتفع تحت الحنفية مباشرة، ويجب تنظيف الحوض بإنتظام حتى لا يحدث سد للأنابيب أو بطئ في عملية إخلاء المياه، فتعمل هذه الفتحة على تسريب المياه التي تتراكم بالحوض قبل أن تغمر الحمام ومنع حدوث أي فيضان بداخل الحمام قد يضر أفراد الأسرة.

فوائد الفتحة الصغيرة بحوض الحمام

["ولا الجن الأزرق يعرفها" .. ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. الإجابة هتصدمك!!!]

“ولا الجن الأزرق يعرفها” .. ماهو السر وراء وجود فتحة صغيرة في أعلى حوض الحمام؟ .. الإجابة هتصدمك!!!

يوجد عدة فوائد وإستخدامات هامة لهذه الفتحة الصغيرة الموجودة بحوض الحمام وهي على النحو الآتي:

تمنع تدفق الماء الزائد مع توفير طريقة صحيحة للتخلص من الماء عبر الأنابيب.

مقاومة من الهواء يحاول الهروب من الصرف وهذا يؤدي إلى أن المياه تستنزف من الحوض ببطء شديد.

الحفاظ على حركة الهواء وتدفق خط الصرف كاملاً.

تساهم الفتحة بتسريب الماء قبل أن تغمر الحوض والمرحاض.

تساهم في تهوية الحوض وعدم تراكم الأوساخ به.

إستخدام إبرة رفيعة لتسليك الفتحة وتنظيفها جيداً.