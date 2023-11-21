"كلمة السر في الصامولة"!!.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتركيب صامولة الدش.. إشارة القنوات هتبقى زي الصاروخ..!!

تعليمات تركيب صامولة الدش بشكل صحيح

تحتاج صامولة الدش الي العديد من الخطوات الهامو التي يجب عليك اتباعها لتسهيل عملية التركيب والتشغيل عليك ومن اهم هذه الخطوات هيا:

• أولا يجب عليك قبل فعل اي شيء وقبل تركيب صامولة الدش ان تغلق الكهرباء عن التلفاز نهائيا لكي لا تتعرض للمخاطر الكهربائية.

• بعد ان تقوم بتوصيل صامولة الدش الي الرسيفر عليك ان تقوم بفصل الكهرباء عن الرسيفر ومن ثم بعد تركيبها قم بتوصيل الكهرباء مره اخري.

• في حالة وجود استقرار في اشارة الدش يجب عليك القيام بتعديل الاشارة من الخارج لان عملية تركيب الصامولة تسببت في تشويش الاشارة.

طريقة ناجحة لتركيب صامولة الدش

توجد هناك طريقة جيدة وسريعه في تركيب صامولة الدش وهي:

ان تقوم بنزع الغلاف الخاري لسلك الدش وبعدها تقوم بتركيب الصامولة وتركيبها أيضا في الدش وستجدها تعمل بطريقة ممتازة.